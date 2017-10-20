EVOLUTION DUKE/Sweet&Sexy
Уже целую эпоху мы работаем для Вас! И останавливаться не собираемся! Развиваемся вместе с Вами!
Каждую ночь жаркие танцы, лучшие хиты, яркая атмосфера, только новые знакомства и только позитивное настроение!
Sweet & Sexy - девиз этой осени в #DukeClub:
· DJ Baikov / DJ Pasha Zorin / DJ Happy – K / MC Bulatov
· Sexy - Go-Go - show!
· #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
· Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
· Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
· Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля»
FC 21 + / DC
Вход всем всю ночь: 500 рублей / After – party с 04:00 бесплатно
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286
Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, тел. 8 (4242) 286286, 450525