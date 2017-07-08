Гуси-лебеди
Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» приглашает юных сахалинцев и их родителей принять участие в летнем проекте «По дорогам русских сказок. Инсценировка русской народной сказки «Гуси-лебеди».
Участники мероприятия вспомнят народную сказку «Гуси-лебеди» и примут участие в ее постановке в качестве героев. В этом мероприятии органично соединили театрализацию и рассказ специалиста о русской традиционной культуре и быте.
Это мероприятие - часть грантового проекта "Когда б весь год веселый праздник длился" при поддержке компании "Сахалин Энерджи", в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия».
Регистрация для участия в мероприятии по телефону: 72-37-38!
Участие в мероприятии – бесплатное.
Телефоны для справок: 31-25-25, 72-36-43
Адрес: ул. Курильская, 42.
www.sakhartmuseum.ru
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643