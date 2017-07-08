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Гуси-лебеди

Гуси-лебеди

Центр русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» приглашает юных сахалинцев и их родителей принять участие в летнем проекте «По дорогам русских сказок. Инсценировка русской народной сказки «Гуси-лебеди».

Участники мероприятия вспомнят народную сказку «Гуси-лебеди» и примут участие в ее постановке в качестве героев. В этом мероприятии органично соединили театрализацию и рассказ специалиста о русской традиционной культуре и быте.

Это мероприятие - часть грантового проекта "Когда б весь год веселый праздник длился" при поддержке компании "Сахалин Энерджи", в рамках Фонда социальных инициатив «Энергия».

Регистрация для участия в мероприятии по телефону: 72-37-38!

Участие в мероприятии – бесплатное.

Телефоны для справок: 31-25-25, 72-36-43

Адрес: ул. Курильская, 42.

www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

8 июля, суббота
12:00
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