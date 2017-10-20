Золотая осень
Фигуристы Южно-Сахалинска откроют новый сезон «Золотой осенью». За медали поборются 38 спортсменов от 7 до 15 лет, которые являются учащимися отделения фигурного катания ДС «Кристалл», сообщает пресс-служба дворца спорта. Ребятам предстоит выступить в разных спортивных разрядах: от первого юношеского до КМС, в короткой и произвольной программе. Участники первенства занимаются фигурным катанием от трех до пяти лет.
Региональными соревнованиями «Золотая осень» фигуристы откроют соревновательный сезон 2017/2018. Спортсмены представят на суд жюри то, чего они достигли за время активных тренировок и учебно-тренировочных сборов в каникулярный период. Многие фигуристы выступят с новой программой, состоящей из скоростных и технических элементов. Практически все номера будут включать сложные вращения, дорожки и двойные прыжки. Поэтому зрителям скучать не придется - гости смогут насладиться красотой этого вида спорта и мастерством юных фигуристов, которое вышло на новый уровень.
Для юных фигуристов региональные соревнования - это шанс заявить о себе, и сделать заявку на включение в список сборной команды области.
Соревноваться ребята начнут в предстоящую субботу с 08:30 часов. Открытие соревнований состоится 21 октября в 10:15 на ледовой арене «ДС «Кристалл». 22 октября спортсмены продолжат соревноваться с 09:45 до 12:45.
Зрителей приглашают поддержать юных фигуристов. Вход свободный.
Организатором соревнований выступает Федерация фигурного катания на коньках Сахалинской области.
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