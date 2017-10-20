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Золотая осень

Золотая осень

Фигуристы Южно-Сахалинска откроют новый сезон «Золотой осенью». За медали поборются 38 спортсменов от 7 до 15 лет, которые являются учащимися отделения фигурного катания ДС «Кристалл», сообщает пресс-служба дворца спорта. Ребятам предстоит выступить в разных спортивных разрядах: от первого юношеского до КМС, в короткой и произвольной программе. Участники первенства занимаются фигурным катанием от трех до пяти лет.

Региональными соревнованиями «Золотая осень» фигуристы откроют соревновательный сезон 2017/2018. Спортсмены представят на суд жюри то, чего они достигли за время активных тренировок и учебно-тренировочных сборов в каникулярный период. Многие фигуристы выступят с новой программой, состоящей из скоростных и технических элементов. Практически все номера будут включать сложные вращения, дорожки и двойные прыжки. Поэтому зрителям скучать не придется - гости смогут насладиться красотой этого вида спорта и мастерством юных фигуристов, которое вышло на новый уровень.

Для юных фигуристов региональные соревнования - это шанс заявить о себе, и сделать заявку на включение в список сборной команды области.

Ещё информация!

Соревноваться ребята начнут в предстоящую субботу с 08:30 часов. Открытие соревнований состоится 21 октября в 10:15 на ледовой арене «ДС «Кристалл». 22 октября спортсмены продолжат соревноваться с 09:45 до 12:45.   

Зрителей приглашают поддержать юных фигуристов. Вход свободный.

Организатором соревнований выступает Федерация фигурного катания на коньках Сахалинской области. 

Где и когда?
Кристалл, дворец спорта

Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, тел. (4242) 24-01-50, 24-01-60 - администратор

21 октября, суббота
08:30
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21 октября, суббота
10:15
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22 октября, воскресенье
09:45
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