7 июля в 19:00 на обновленной спортивной площадке «Черемушки», расположенной по адресу: Спортивный проезд, 15-а в рамках проекта «Спорт против подворотни» состоится акция «Я выбираю спорт».

В программе мероприятия планируются выступление танцевального коллектива «Эйр Бойз», показательные номера спортсменов. представляющие федерацию Джиу-джитсу и организацию «Киокусинкай Каратэ», а также танцевальный флешмоб по хип-хопу под руководством тренера-общественника проекта «Социальный фитнес».

Для всех желающих инструктор по спорту МБУ «Спортивный город» Валентин Мятликов проведет мастер-класс по хоккею на роликах, по завершению которого состоятся соревнования «Веселые старты», в которых юные горожане смогут побороться за звание самого быстрого и ловкого и получить памятный приз.

На протяжении всего мероприятия для самых маленьких участников на площадке будут организована работа специалистов по твистингу и аквагриму, на которых мальчишки и девчонки смогут бесплатно получить красивые фигуры из воздушных шаров и рисунки на лице.

Подробности!

Следующий праздник спортивного двора состоится 3 августа в 19:00 на спортивной площадке по адресу ул. Сахалинская, 17-а.