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Stand Up: Открытый Микрофон

Stand Up: Открытый Микрофон

"Stand Up: Открытый Микрофон" - Это твой шанс попасть в команду профессионалов, выступать в разных городах и зарабатывать на юморе! 
Приди на второй отборочный этап и докажи Всем, что на Сахалине есть Stand Up! Лучшего выступившего ждет денежный приз! 



Вход: 200р

Организаторы и ведущие: 
Валерий Максимов - Союз Банкетных Ведущих / Sakh Comedy / Comedy Баттл
Vitya Dee - Голос Улиц / Вызов / DeeRec

Где и когда?
Ковбой, бар

Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 36, цокольный этаж, тел. 8 (4242) 468866

19 августа, суббота
21:00
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