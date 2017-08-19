Stand Up: Открытый Микрофон
"Stand Up: Открытый Микрофон" - Это твой шанс попасть в команду профессионалов, выступать в разных городах и зарабатывать на юморе!
Приди на второй отборочный этап и докажи Всем, что на Сахалине есть Stand Up! Лучшего выступившего ждет денежный приз!
Вход: 200р
Организаторы и ведущие:
Валерий Максимов - Союз Банкетных Ведущих / Sakh Comedy / Comedy Баттл
Vitya Dee - Голос Улиц / Вызов / DeeRec
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 36, цокольный этаж, тел. 8 (4242) 468866
19 августа, суббота
21:00
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