"Stand Up: Открытый Микрофон" - Это твой шанс попасть в команду профессионалов, выступать в разных городах и зарабатывать на юморе!

Приди на второй отборочный этап и докажи Всем, что на Сахалине есть Stand Up! Лучшего выступившего ждет денежный приз!





Вход: 200р



Организаторы и ведущие:

Валерий Максимов - Союз Банкетных Ведущих / Sakh Comedy / Comedy Баттл

Vitya Dee - Голос Улиц / Вызов / DeeRec