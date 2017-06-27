31 мая в Южно-Сахалинске стартует пятый сезон проекта «Социальный фитнес» Центра молодежных инициатив, сообщает пресс-служба центра. К открытию сезона организаторы подготовили разнообразную программу.

В 18:00 на волейбольном корте у школы зимних видов спорта (ул. Венская, 5) начнут работать площадки по скрининговому обследованию от медиков врачебно-физкультурного диспансера и специалистов компании «Vision International People Group», которые протестируют все системы организма. Любой желающий сможет пройти экспресс-тест и получить консультацию от специалистов компании «ЭкоСтиль» по функциональному состоянию организма, пройти диагностику состояния кожи и консультацию дерматолога-онколога.

В 19:00 всех любителей здорового образа жизни приглашают принять участие в зарядке от инструкторов проекта. По традиции в начале сезона пройдут спортивные состязания на призы от спонсоров (будут разыграны сертификаты на полеты на параплане от «Sky Sakhalin», от батутного парка «Портал», набор здоровых продуктов от «ECOлавки», продуктов от компании органического питания на основе водорослевой продукции «VERTERA»). Для детей будут работать зона с аквагримом от Анастасии Бояринцевой и мыльными пузырями от Moscow Bubble Show.

Проект «Социальный фитнес» Центра молодежных инициатив действует в Южно-Сахалинске четвертый год. За это время к спортивному образу жизни присоединились сотни островитян. Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Для занятий на открытом воздухе понадобится соответствующая одежда и вода.

В этом году расширилась команда инструкторов проекта. К Сергею Втюрину, Татьяне Гориной, Ирине Ден, Лиане Пхакадзе, Анне Тен присоединились Мария Гербер, Виктор Зарчиков и Анастасия Сафронова.

- Проект активно развивается. Последние полтора года «Социальный фитнес» работает в круглогодичном формате. В нынешнем сезоне работают площадки на Санте, на школе №8. В начале июня начнутся занятия на спортивной площадке в селе Дальнем, - отметила специалист Центра молодежных инициатив, руководитель проекта Ксения Огаркова.

Расписание тренировок проекта «Социальный фитнес» Центра молодежных инициатив:

«Санта» (волейбольный корт у школы зимних видов спорта (ул. Венская, 5) — понедельник, среда, пятница с 19:00 до 20:00

Стадион у школы №8 — понедельник, среда, пятница с 19:00 до 20:00

Площадка в селе Дальнем заработает со 2 июня на спортплощадке на улице Московской.