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Сеансы массового катания на коньках

Сеансы массового катания на коньках

Дворец спорта «Кристалл» приглашает всех использовать возможность насладиться гладким льдом в преддверии закрытия ледовой арены на профилактические работы.

Каждый день с 5 по 9 июля здесь будут проходить сеансы массовых катаний. В «Кристалл» приглашают взрослых и маленьких любителей активного отдыха, чтобы с пользой для здоровья и настроения провести время.

Расписание сеансов:

с 5 по 8 июля

17:45 – 18:30

18:45 – 19:30

9 июля

13:00 – 13:45

14:00 – 14:45

15:00 – 15:45

Стоимость одного сеанса массового катания для взрослых составляет 150 р., для детей до 18 лет — 100 р. Работает пункт проката и заточки коньков.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.

Где и когда?
Кристалл, дворец спорта

Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, тел. (4242) 24-01-50, 24-01-60 - администратор

5 июля, среда
17:45
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5 июля, среда
18:45
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6 июля, четверг
17:45
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6 июля, четверг
18:45
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7 июля, пятница
17:45
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