Сеансы массового катания на коньках
Дворец спорта «Кристалл» приглашает всех использовать возможность насладиться гладким льдом в преддверии закрытия ледовой арены на профилактические работы.
Каждый день с 5 по 9 июля здесь будут проходить сеансы массовых катаний. В «Кристалл» приглашают взрослых и маленьких любителей активного отдыха, чтобы с пользой для здоровья и настроения провести время.
Расписание сеансов:
с 5 по 8 июля
17:45 – 18:30
18:45 – 19:30
9 июля
13:00 – 13:45
14:00 – 14:45
15:00 – 15:45
Стоимость одного сеанса массового катания для взрослых составляет 150 р., для детей до 18 лет — 100 р. Работает пункт проката и заточки коньков.
Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29, тел. (4242) 24-01-50, 24-01-60 - администратор
5 июля, среда
17:45
5 июля, среда
18:45
6 июля, четверг
17:45
6 июля, четверг
18:45
7 июля, пятница
17:45
7 июля, пятница
18:45
8 июля, суббота
17:45
8 июля, суббота
18:45
9 июля, воскресенье
14:00
9 июля, воскресенье
13:00
9 июля, воскресенье
15:00
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