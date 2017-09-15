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SAKH STAND UP

SAKH STAND UP

Проект "SAKH STAND UP" продолжает серию открытых микрофонов! 
"SAKH STAND UP" - Это твой шанс попасть в команду профессионалов, выступать в разных заведениях нашего города и за его пределами, а также зарабатывать на юморе! Приди на открытый микрофон и докажи Всем, что на Сахалине есть Stand Up! Лучшего выступившего ждет денежный приз! 



Организаторы и ведущие: 
ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВ & VITYA DEE 

*Для участия необходимо сделать репост данной записи и не удалять ее до окончания розыгрыша, а также вступить в нашу группу. Итоги конкурса подведем 15 сентября в 12:00!

Где и когда?
Тромбон, бар

Южно-Сахалинск, ул. Горького, 12в, тел. (4242) 291242

15 сентября, пятница
21:00
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