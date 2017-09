Проект "SAKH STAND UP" продолжает серию открытых микрофонов!

"SAKH STAND UP" - Это твой шанс попасть в команду профессионалов, выступать в разных заведениях нашего города и за его пределами, а также зарабатывать на юморе! Приди на открытый микрофон и докажи Всем, что на Сахалине есть Stand Up! Лучшего выступившего ждет денежный приз!





Организаторы и ведущие:

ВАЛЕРИЙ МАКСИМОВ & VITYA DEE



*Для участия необходимо сделать репост данной записи и не удалять ее до окончания розыгрыша, а также вступить в нашу группу. Итоги конкурса подведем 15 сентября в 12:00!