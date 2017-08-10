Музейные четверги
10 августа в 19:00 в Сахалинском областном художественном музее, в рамках проекта «Музейные четверги», состоится лекция «Секреты графики».
Лекцию читает заведующая отделом музейной педагогики Сахалинского областного художественного музеяТурманова Зинаида Васильевна.
Стоимость лекции по прейскуранту музея!
Адрес музея: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137.
Телефоны для справок: 8 (4242) 723643, 8 (4242) 721340, 8 (4242) 722047,
8 (4242) 723738.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643
10 августа, четверг
19:00
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