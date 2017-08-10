10 августа в 19:00 в Сахалинском областном художественном музее, в рамках проекта «Музейные четверги», состоится лекция «Секреты графики».

Лекцию читает заведующая отделом музейной педагогики Сахалинского областного художественного музеяТурманова Зинаида Васильевна.

Стоимость лекции по прейскуранту музея!

Адрес музея: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137.

Телефоны для справок: 8 (4242) 723643, 8 (4242) 721340, 8 (4242) 722047,

8 (4242) 723738.

www.sakhartmuseum.ru