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Музейные четверги

Музейные четверги

10 августа в 19:00 в Сахалинском областном художественном музее, в рамках проекта «Музейные четверги», состоится лекция «Секреты графики».

Лекцию читает заведующая отделом музейной педагогики Сахалинского областного художественного музеяТурманова Зинаида Васильевна.

Стоимость лекции по прейскуранту музея!

Адрес музея: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137.

Телефоны для справок: 8 (4242) 723643, 8 (4242) 721340, 8 (4242) 722047,

 8 (4242) 723738.

www.sakhartmuseum.ru

Где и когда?
Сахалинский областной государственный художественный музей

Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137 , тел. 8 (4242) 723643

10 августа, четверг
19:00
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