Встречайте новых героев и самых-самых любимых героев! «МУЛЬТ в кино. Выпуск №59. Приятные знакомства» покажет свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Четверо в кубе» и премьеру для самых маленьких — «Деревяшки».

Мульфильмы в выпуске:

Лео и Тиг. Серия: Пробуждение дракона.

Тиг отправляются на поиски «дракона», который по легенде живет на горе. Этим драконом оказывается пробудившийся вулкан. На помощь ему уже спешат Лео и Кино.

Деревяшки. Серия: Прятки

В особой стране живут милые Деревяшки — деревянные игрушки на колёсиках: поросёнок Хрю, лошадка Иго-го, собачка Гав-гав, слоник Ду-ду и котенок Мяу.

Лунтик и его друзья. Серия: Пример для подражания

Все знают своих кумиров: у Кузи это знаменитый автогонщик, у Милы — бабочка-балерина. Гусеницы равняются на цирковых силачей. Только Лунтик понятия не имеет, кому можно подражать и кем гордиться. Что ж, это не беда. Каждый из его друзей уверен, что именно он сможет стать для Лунтика примером. В ход идут любые методы — от подкупа до похищения.

Четверо в кубе. Серия: Там, где водятся витамины

Четыре веселых инопланетных Кубика продолжают изучать Землю. На этот раз они отправляются в теплицу, в которой бабушка Леры выращивает всевозможные овощи и фрукты, а также создает полезную еду для настоящих космонавтов.

Сказочный Патруль. Серия: Всё кувырком

Алёнка обнаруживает, что все сказочные жители города как будто поменялись местами и ведут себя очень странно. К тому же Снежка, вообразившая себя Жар-птицей, начинает таять. Сказочный Патруль в поисках источника проблем отправляется в библиотеку Сказок и обнаруживает там магический вихрь, который разметал все книги, что и вызвало путаницу.