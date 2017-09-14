Юный краевед
Кружок «Юный краевед». Образовательная программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста, включающая экскурсии, лекции, игры, занятия, викторины. Цель программы — приобщение детей к культурным ценностям в игровой форме, развитие эстетических чувств и интереса к музею и родному краю.
Где и когда?
Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29, тел. 8 (4242) 727556, 727555
14 сентября, четверг
11:00
16 сентября, суббота
11:00
21 сентября, четверг
11:00
23 сентября, суббота
11:00
28 сентября, четверг
11:00
30 сентября, суббота
11:00
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