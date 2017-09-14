Кружок «Юный краевед». Образовательная программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста, включающая экскурсии, лекции, игры, занятия, викторины. Цель программы — приобщение детей к культурным ценностям в игровой форме, развитие эстетических чувств и интереса к музею и родному краю.