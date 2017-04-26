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Юные хоккеисты из четырех стран вышли на лед южно-сахалинского "Кристалла"

Юные хоккеисты из четырех стран вышли на лед южно-сахалинского "Кристалла"

Участие в "Детском Кубке Азии" принимают более 200 мальчишек

В Южно-Сахалинске стартовал "Детский Кубок Азии" по хоккею. В международном турнире принимают участие сборные японских городов Сайтама и Томакомаи, клубы "Корея селект" и китайские "Маленькие волки", входящие в систему  "Куньлунь ред стар", а также четыре представителя России: подрастающее поколение владивостоксого "Адмирала", "Тигры" из Уссурийска и команды-хозяйки турнира "Сахалинские Акулы", "Арена мастер 2008", "Кристалл", сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

Торжественная церемония открытия турнира прошла во дворце спорта "Кристалл", где ребят поприветствовали губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано и директор ПСК "Сахалин" Алексей Ан. Глава региона пожелал спортсменам удачи и отметил, что участники турнира - новое поколение, которое выстраивает  дружбу среди стран. 

Открыл турнир матч между командами "Кристалл" и сборной Сайтама. Увидеть напряженной борьбы в этом противостоянии не получилось. Сахалинцы одержали крупную победу со счетом 15:0. Автор четырех шайб в матче Егор Листвин рассказал, что залогом такой крупной победы стала игра в пас и хороший выход из зоны.  

Сахалин не случайно был выбран местом проведения таких масштабных соревнований. На протяжении трех лет островная команда защищает честь страны в Азиатской хоккейной лиге, и постоянно принимает на родной земле команды из Азии. Да и подрастающее поколение уже успело подружиться с иностранными командами, участвуя в домашних и выездных турнирах. Однако в таком большом составе ребята встретились впервые. 

Главная идея организаторов "Детского Кубка Азии" - сделать соревнования регулярными, поделился директор ПСК "Сахалин" Алексей Ан. 

- В наших планах сделать эти соревнования традиционными. Разбить их на этапы, каждый  пройдет в одной из стран участниц Кубка. Там мы сможем поддержать зрительский интерес к турниру, да и ребятам будет интересно не только поиграть на площадке соперника, но и познакомиться с их культурой.

Формат первого "Детского Кубка Азии" на Сахалине - пять игровых дней, за которые команды успеют провести один круг. Всего в ледовых аренах "Кристалл" и "Арена Сити" состоятся 36 матчей. По результатам первого дня лидирует "Корея Селект", одержав одну победу в основное время и серии буллитов. 

Расписание игр на вторник:

  • 15:00 Сборная Сайтама – Корея Селект (ЛК "Арена Сити")
  • 16:30 Сборная Томакомая – Куньлунь Ред Стар Литл Вульф (ЛК "Арена Сити")
  • 18:00 Арена Мастер 2008 – Кристалл (ЛД "Кристалл")
  • 18:00 Адмирал – Сахалинские Акулы (ЛК "Арена Сити")
  • 19:30 Куньлунь Ред Стар Литл Вульф – Тигры (ЛК "Арена Сити")

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:30 +2
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Комментарии
Nektos
Написано сегодня, в 15:45
Удачи нашим ребятам!!!
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