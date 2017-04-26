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Футболисты «Сахалина» проведут первый домашний матч

Футболисты «Сахалина» проведут первый домашний матч

Островным спортсменам предстоит встреча со «Сменой» из Комсомольска-на-Амуре

Футбольный клуб «Сахалин» 3 мая проведет первый домашний матч в 2017 году. Островная команда в рамках 18 тура ФОНБЕТ-Первенства России среди клубов ПФЛ зоны «Восток» встретится со «Сменой» из Комсомольска-на-Амуре.

Соперник островитян неудачно провел старт весенней части первенства. Подопечные Максима Швецова проиграли в выездных матчах «Иртышу» и «Динамо-Барнаул» со счетом 0:1, продлив серию поражений до трех матчей.

Подготовку к возобновлению турнира комсомольчане начали 18 апреля в Крымске, где провели пять контрольных встреч.

За зимний перерыв в составе главной футбольной команды Комсомольска-на-Амуре произошли небольшие изменения. Игровую карьеру закончил Иван Пузан, а его место в команде занял молодой футболист Илья Шведюк, один из лучших бомбардиров третьей лиги из ФК «Благовещенск», сообщает официальный сайт команды.  

Матч со «Сменой» станет десятой домашней игрой, которой «Сахалин» начинает календарный год.

Островная команда ни разу не проиграла первый матч года при своих болельщиках. В 9 предыдущих случаях зафиксированы 5 побед «Сахалина» и 4 ничейных результата (разница забитых и пропущенных мячей 11 – 3). 

Причем, три раза «Сахалин» первый домашний матч года в первенстве России проводил со «Сменой» из Комсомольска-на-Амуре. Итог – две победы и ничья (разница забитых и пропущенных мячей 4 – 2).

К слову, в 2010 году «Сахалин» начинал год домашним матчем не первенства России, а Кубка страны. Но и в этом случае островитяне начали с победы, одолев все ту же «Смену» со счетом 2:0.

На сегодняшний день наши соперники с результатом 18 очков расположились на строчке турнирной таблицы, «Сахалин» с активом 25 очков на позицию выше. Отставание от лидера зоны ФК «Чита» составляет 6 очков.

Игра нынешнего сезона с ФК «Смена» состоится на стадионе «Спартак» в 19:00. Билеты на встречу можно приобрести в день матча в кассах футбольной арены.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:38 +1
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Комментарии
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Mauzer Online
Написано сегодня, в 19:01
дождались!...завтра все на стадик,готовим глотки и поддержим нашу команду!..нам ОЧЕНЬ нужна победа!
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