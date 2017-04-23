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Весенняя эстафета для спортсменов с собаками пройдет в Корсаковском районе

Весенняя эстафета для спортсменов с собаками пройдет в Корсаковском районе

Прием заявок от команд-участников завершится 10 мая

Учебно-тренировочные гонки с собаками «Сахалинский хэппи-дог» пройдут в селе Тамбовском Корсаковского района 14 мая. Кроме уже опытных собак, в эстафетах могут принять участие и новички старше 8 месяцев. Соревнования проводит региональная общественная организация «Федерация ездового спорта Сахалинской области».

Эстафета пройдет в несколько этапов. Сначала на трассе в 200 метров стартуют женщины с собакой. Следующий этап в 400 метров пройдет бегун, либо женщина, либо мужчина, также с одной собакой. Завершает эстафету трассой в 400 метров спортсмен на велосипеде с собакой.

Прибытие участников ожидается к 8:00. В 9:00 состоится инструктаж и обучение. В 10:00 начнется регистрация участников эстафеты, ветеринарный контроль собак, контроль снаряжения. Старты запланированы на 11:00. Церемония награждения состоится после после финиша всех участников.

Участие в эстафете могут принять команды, включая детские от 12 лет. Заявку необходимо подать до 10 мая по электронному адресу: sakhalinfes@gmail.com.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 17:55 +1
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Комментарии
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 18:38
Какие красивые собы на заглавном фото!
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