Юные хоккеисты продолжают борьбу за Кубок губернатора Сахалинской области

В субботу и воскресенье состоятся матчи Кубка губернатора Сахалинской области по хоккею с шайбой. Матчи пройдут не только в ледовом комплексе «Арена Сити», но и во дворце спорта «Кристалл». Кроме южно-сахалинских команд в играх примут участие также две холмские дружины. Все противостояния будут начинаться в обед, сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин».

Кубок губернатора Сахалинской области среди детских команд: ЛК «Арена Сити», 29 апреля 13:15, группа А. Кристаллик-2006-2 – Сахалинские Акулы-2006-1

14:45, группа А. Сахалинские Акулы-2006-2 – Холмские Пантеры

16:15, группа В. Арена-Мастер-2008-2 - Белые Акулы (Холмск) ДС «Кристалл», 29 апреля 13:15, группа Б. Кристалл-2007-1 – Кристалл-2007-2

14:30, группа В. Арена-Мастер-2008-1 – Арена-Мастер-2009-1 ЛК «Арена Сити», 30 апреля 14:00, группа А. Кристаллик-2006-1 – Сахалинские Акулы-2006-2

15:30, группа В. Арена-Мастер-2008-2 – Арена-Мастер-2009-2 ДС «Кристалл», 30 апреля 13:15, группа В. Арена-Мастер-2008-1 – Белые Акулы (Холмск)

14:45, группа А. Кристалл-2006-2 – Холмские Пантеры