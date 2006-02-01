Юные хоккеисты продолжают борьбу за Кубок губернатора Сахалинской области
29 и 30 апреля пройдут девять матчей
В субботу и воскресенье состоятся матчи Кубка губернатора Сахалинской области по хоккею с шайбой. Матчи пройдут не только в ледовом комплексе «Арена Сити», но и во дворце спорта «Кристалл». Кроме южно-сахалинских команд в играх примут участие также две холмские дружины. Все противостояния будут начинаться в обед, сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин».
Кубок губернатора Сахалинской области среди детских команд:
ЛК «Арена Сити», 29 апреля
- 13:15, группа А. Кристаллик-2006-2 – Сахалинские Акулы-2006-1
- 14:45, группа А. Сахалинские Акулы-2006-2 – Холмские Пантеры
- 16:15, группа В. Арена-Мастер-2008-2 - Белые Акулы (Холмск)
ДС «Кристалл», 29 апреля
- 13:15, группа Б. Кристалл-2007-1 – Кристалл-2007-2
- 14:30, группа В. Арена-Мастер-2008-1 – Арена-Мастер-2009-1
ЛК «Арена Сити», 30 апреля
- 14:00, группа А. Кристаллик-2006-1 – Сахалинские Акулы-2006-2
- 15:30, группа В. Арена-Мастер-2008-2 – Арена-Мастер-2009-2
ДС «Кристалл», 30 апреля
- 13:15, группа В. Арена-Мастер-2008-1 – Белые Акулы (Холмск)
- 14:45, группа А. Кристалл-2006-2 – Холмские Пантеры
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Олеся Коптева Online
Написано сегодня, в 14:36
какая милая картинка!
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