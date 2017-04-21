Сахалинские каратисты выступили на первенстве мира в Японии

В Токио состоялось первенство мира по киокусинкай. Соревнования по контактному каратэ собрали более 2000 сильнейших юношей и юниоров планеты. Одновременно функционировало 11 татами, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Честь Сахалинской области отстаивали пять спортсменов. Все участники выступали в дисциплине кумите. Под руководством тренера Никиты Шимко на площадку вышли южносахалинцы Илья Федосов и Денис Медзиновский. Отсутствие опыта поединков на международных стартах негативно сказались на выступлениях сахалинских ребят. Они выбыли из борьбы за медали уже в первом круге. Та же участь ожидала Алексея Лесника (тренер - Борис Со, Южно-Сахалинск) и Владислава Сорочина (тренер - Сергей Кириков, Корсаков). Два поединка на первенстве мира провел Мирон Сливин. Воспитанник Бориса Со выступал в возрастной группе 14-15 лет в категории свыше 65 кг. В первом бое Мирон одержал уверенную победу, но во втором поединке уступил представителю страны Восходящего солнца.

Несмотря на то, что ребята потерпели поражение, они получили огромный опыт международных соревнований, который поможет им в дальнейшем росте профессионального мастерства.