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Сахалинские футболисты запустили обратный отсчет до «Кубка конфедераций»

Сахалинские футболисты запустили обратный отсчет до «Кубка конфедераций»

Для этого спортсмены выстроились в огромную цифру 50

Юные островные футболисты сегодня стали участниками акции «50 дней до старта футбольного Кубка конфедераций». Задача у спортсменов была одна - сделать цифру 50 на футбольном поле стадиона "Спартак". К этому событию футболисты подошли ответственно -  несколько дней репетировали построение.

- Для меня это важное событие. Я люблю футбол - им живу, играю, свяжу с ним жизнь. В 2018 году Чемпионат Мира пройдет в России, и я буду пристально наблюдать за всеми играми, особенно за сборной страны, - рассказал воспитанник футбольного клуба ОГАУ ФК "Сахалин" Данил Васютин.

Сегодняшняя акция посвящена проведению турнира чемпионов шести континентов, который состоится 28 и 29 июня в Казани и Сочи. Финальная игра пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

 - Для наших спортсменов участие в чемпионатах мира и Европы - мечта. Наше отделение делает все, чтобы она превратилась в жизнь. Возможно, когда-нибудь и наш спортсмен сможет представлять сборную страны в таких соревнованиях, - отметил руководитель отделения детско-юношеского футбола ОГАУ ФК "Сахалин" Сергей Курнаков.

Отметим, Кубок конфедераций - тестовое соревнование, которое традиционно проводится  за год до Чемпионата мира по футболу в стране-организаторе. В России турнир, который продлится до 2 июля, примут:  стадион "Спартак" в Москве, сочинский "Фишт", "Казань Арена" и "Стадион Санкт-Петербург" на Крестовском острове.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:02 +1
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
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