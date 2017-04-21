Определены победители сахалинского футбольного турнира «Зимняя лига»

В течение несколько месяцев юные футболисты четырех возрастных групп забивали голы в ворота своих соперников и стремились к победе. Игры прошли в СК «Олимпия-Парк», сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Наибольшее количество участников было заявлено в турнире юношей 2006-2007 г.р. Здесь место под футбольным солнцем оспаривали десять команд, представляющих Южно-Сахалинск, Аниву, Долинск, Корсаков, Невельск и Холмск. Футболисты из райцентров не были статистиками на этих состязаниях. Так, ребята из Долинска заняли третье место, а холмчане – четвертое.

Что касается главного приза, то основными претендентами на него были команды ОГАУ «ФК «Сахалин-2006-1» и ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-1». В итоге первое место заняли футболисты 2006 г.р. В их активе восемь побед и одна ничья. Им далось добиться блестящей разницы забитых и пропущенных мячей 82-14. А в игре с Анивой победители турнира установили своеобразный рекорд, забив сопернику 32 безответных гола. На втором месте – ОГАУ «ФК «Сахалин-2007-1».

В турнире юношей 2004-2005 г.р. было восемь участников. ОГАУ «ФК «Сахалин» представляли три команды. Конкуренцию им составляли футболисты из Анивы, Долинска, Корсакова, Невельска и Холмска. В итоге первое место заняла команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2004-3». Она не проиграла ни одного матча, набрав 19 очков (шесть побед и ничья). Серебряные призеры – ребята из Невельска, бронзовые – футболисты Долинска.

Девять команд было заявлено в турнире юношей 2002-2003 г.р. Футболисты ОГАУ «ФК «Сахалин-2002-2» сумели избежать поражений. Естественно, что именно они и принимали поздравления с победой в турнире. На втором месте – ОГАУ «ФК «Сахалин-2003-1». Эта команда стала самой результативной (56 забитых мячей). Однако поражение в игре с ОГАУ «ФК «Сахалин-2002-2» (4:6) лишило ее надежд на чемпионский титул. Бронзовый призер – ОГАУ «ФК «Сахалин-2004-1».

В турнире юношей 2000-2001 г.р. приятной неожиданностью стало участие команды из Томари. В ее активе одна победа – над Невельском (5:3). Ну а триумфатором стала команда ОГАУ «ФК «Сахалин-2000». Победители турнира выиграли шесть матчей, уступив только представителям Холмска (2:5). На втором месте – ОГАУ «ФК «Сахалин-2001», на третьем – Долинск.

Добавим, что победители и призеры «Зимней лиги» получат заслуженные ими награды в перерыве матча «Сахалин» - «Смена» (Комсомольск-на-Амуре), который состоится 3 мая.