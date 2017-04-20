Обладателем Кубка юниорской хоккейной лиги Сахалина стал "Южный-41"

Финальный матч II-го розыгрыша Кубка ЮХЛ подарил островным болельщикам фантастическое по накалу и боевому настрою хоккейное сражение. Напомним, что команды "Южный-41" и "Альтаир" заняли по результатам соревнования второе и четвертое места. Но в полуфинальных поединках плей-офф "южные" сумели удержать победный счет (5:3) в матче с прошлогодними чемпионами - юниорами троицкого "Авангарда", а "Альтаир" с таким же счетом переиграл нынешних чемпионов области - макаровскую "Викторию", сообщает Сахалинская федерация хоккея.

В плей-офф обе южносахалинские дружины не просто укрепились, а буквально "зацементировали" свои игровые порядки. "Южный-41" заявил две полновесные пятерки из "Ногликских Медведей", а "Альтаир" включил в заявку суперзвезд островного юношеского хоккея – Влада Зарипова и Алексея Сампоева, которые сейчас имеют игровую практику в московском ХК "Капитан" и в прошлом году получили звание кандидатов в мастера спорта.

Друзья-соперники из обеих команд знают друг друга уже более десяти лет, постоянно сражались друг против друга на областных турнирах детских команд "Спорт против подворотни", вместе отстаивали честь Сахалинской области на Всероссийских финалах "Золотой шайбы". Поэтому, назвать эту игру просто финальным кубковым матчем, значит – не сказать ничего. Зрители увидели настоящее хоккейное сражение, в котором высокие скорости нападающих разбивались об надежную игру линии обороны и блестящую игру вратарей Савелия Буслаева и Ильи Ильина, а игровые столкновения тут же перерастали в рукопашные поединки. Концовка встречи и вовсе ознаменовалась настоящим "ледовым побоищем" и командной "стенка-на-стенку", которую арбитрам встречи Валерию Раде и Сергею Валишеву удалось остановить только после помощи судей группы протокола Сахалинской федерации хоккея.

По сути, полное равенство команд отразилось не только в ничейном результате (2:2) после основных шестидесяти минут этой отчаянной рубки, но и во всех потасовках, возникавших практически на каждом участке площадки, а также в количестве бросков по воротам соперников (24-24) и в набранных штрафных минутах (18-18).

По ходу встречи "Альтаир" дважды вел в счете: на пятой минуте точным броском отметился Павел Рожков, а на 38 минуте отличился Владимир Фецов. И дважды "южным" удавалось отыгрываться: в середине второго периода результативную атаку записал в свой актив Александр "злодей" Савко, а за семь минут до финальной сирены бросок Дмитрия Медяника перевел встречу в формат "валидольных буллитов".

Серия штрафных бросков действительно не раз заставляла зрителей и тренеров хвататься за сердца.

После первого исполнения у "южных" точен Гарматюк, у "Альтаира" не забивает Щелканов.

Во второй "перестрелке" в обеих командах победителями выходят вратари, а в третьей попытке удача уже улыбается "Альтаиру": у "южных" не забивает Жилин, а у подопечных Евгения Рубанова точен Зарипов – 1:1, серия буллитов продолжается до первого точного броска.

Четвертое исполнение "один в ноль" вновь доказывает блестящее мастерство на последнем рубеже голкиперов команд: Савелий Буслаев берет реванш у Зарипова, а Илья Ильин надежен в противостоянии с Медяником.

Решающей в этой игре стала пятая попытка. И настоящим шедевром стало исполнение буллита Ильёй Коховым.

В стиле игрока сборной России и "Тампа-Бэй" Никиты Кучерова, воспитанник поронайской хоккейной школы Илья Кохов ложным движением - обозначив бросок и уходя влево от голкипера - махнув клюшкой, заставил Ильина поверить в это движение, а шайба, тем временем, по первоначальной траектории спокойно и издевательски медленно прокатилась между щитками вратаря и пересекла красную линию – 2:1, "Альтаиру" необходимо забивать в последней попытке.

И здесь удача снова повернулась в сторону "Южного-41". Капитан "Альтаира" Константин Щелканов, блестяще отыгравший весь матч, и во второй раз не смог переиграть Буслаева. Только на этот раз шайба угодила не во вратаря "южных", а просвистела в сантиметрах от штанги и уже через секунду герой матча Савелий Буслаев был едва не раздавлен под кучей-малой из игроков "Южного-41" – новых обладателей Кубка юниорской хоккейной лиги.

- Мы знаем сильные и слабые стороны друг друга досконально, - поделился эмоциями Савелий Буслаев. – На поле мы – ярые соперники, но вне площадки - мы дружим. Отлично, что помог команде выиграть Кубок.

- Очень сложный турнир, наши мальчишки выросли из проекта "Спорт против подворотни", выросло мастерство, энергия у ребят бьет через край, - сказал председатель Сахалинской федерации хоккея Андрей Хапочкин. – Финал Кубка получился яростным, ожесточенным, нерв игры был запредельным, но это хоккей, юношеский, бескомпромиссный, искренний. Спасибо всем, кто нас поддерживает.

По итогам ЮХЛ сезона 2016/2017 годов названы лучшие игроки: