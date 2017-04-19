На первенстве России по шахматам в Сочи сахалинцам осталось сыграть по три партии

В Сочи, где проходит первенство России по классическим шахматам среди юношей и девушек, пройдено две трети дистанции. До финиша участникам осталось сыграть всего три тура.

Наиболее успешно среди сахалинцев выступает Дарья Хохлова. В турнире юниорок до 21 года она сохраняет реальные шансы на одну из медалей. В шестом туре Дарья сыграла вничью черными с Викторией Черняк из Санкт-Петербурга. Сейчас в активе островной шахматистки 4 очка из 6, и она делит второе-третье место.

Сегодня ей предстоит партия белыми с Александрой Мальцевской из Волгограда (неоднократная победительница первенства России среди девушек в различных возрастных группах, призер первенства мира и Европы).

В турнире юношей до 13 лет Артем Хуснулгатин белыми сыграл вничью с Кириллом Бусыгиным из Кировской области. У Артема 3,5 очка из 6 (54 место среди 130 участников).

Мишель Бондаренко никак не может одержать хотя бы одну победу в турнире юношей до 17 лет. Правда, стоит отметить, что он намного уступал в рейтинге своим соперникам. Сейчас у Мишеля 1 очков из 6.

Денис Син в шестом туре (до 19 лет) сыграл вничью с международным мастером Семеном Ханиным из Тюменской области. Набрав 3 очка из 6, Денис занимает 23-е место (46 участников).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области