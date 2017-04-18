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"Звездочка" одержала неожиданную победу на Кубке губернатора по хоккею

"Звездочка" одержала неожиданную победу на Кубке губернатора по хоккею

Лидер розыгрыша - СКА, взял вверх над соперниками третий раз подряд

На одну команду, имеющую ноль в графе очки, стало меньше в Кубке губернатора Сахалинской области по хоккею с шайбой. В матче "Звездочки" и "Рубежа" неожиданно для многих победу отпраздновали "пятиконечные", сообщает пресс-служба ПСК «Сахалин».

 В упорном противостоянии судьба трех очков решилась за полторы минуты до финальной сирены. При счете 3:3 хоккеистам "Звездочки" удалось забросить победную шайбу и одержать первую победу на турнире. Справедливости ради, стоит отметить, что "Рубеж" играл в усеченном составе, что, впрочем, никак не умоляет заслуги победителей.

"Северная Звезда" во второй встрече подряд одерживает победу, уступая по ходу матча. Так было с макаровской "Викторией", так случилось и с южно-сахалинским "Фаворитом". После первого периода хоккеисты из островной столицы вели 2:0, но дальше развить свой успех не сумели. Северяне во второй двадцатиминутке забросили две шайбы, в третьем - еще три. Южносахалинцы смогли лишь сократить счет, забив под занавес встречи третий гол.

Лидер розыгрыша - СКА, одержал третью победу подряд. На этот раз над макаровской "Викторией", 6:2. У победителей отличился Федо Храпак. Причем отличился как со знаком плюс, так и со знаком минус. Сначала он забросил две шайбы и сделал две голевые передачи, а в третьем периоде сел на скамейку штрафников, получив 2+2.

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:30 0
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