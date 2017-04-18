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Сахалинец стал победителем Всероссийских соревнований по длинным метаниям

Сахалинец стал победителем Всероссийских соревнований по длинным метаниям

Участниками состязаний стали спортсмены из Приморья, Хабаровского края и островного региона

В г. Бикин Хабаровского края состоялись Всероссийские соревнования по длинным метаниям, посвященные памяти А. Романюка. Участниками состязаний стали спортсмены из Приморского и Хабаровская края, а также Сахалинской области.

Островной регион представляли член сборной команды России кандидат в мастера спорта Вадим Бубнов и перворазрядник Михаил Шапкин. Они выступали в метании копья.

- В возрастной группе мужчин Вадим Бубнов занял первое место с результатом 64 м 27 см, а Михаил Шапкин – второе (51 м 70 см), - рассказала тренер спортсменов Наталья Шапкина.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

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Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:35 +1
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