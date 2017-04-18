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На Сахалине стартует международный детский кубок Азии по хоккею

На Сахалине стартует международный детский кубок Азии по хоккею

В соревнованиях примут участие 9 команд из четырех стран

Первого мая на  Сахалине стартует международный детский кубок Азии по хоккею (Asia Kid Hockey Cup).   В соревнованиях примут участие  9 команд из четырех стран : Японии, Кореи, Китая и России.  Нашу страну будут представлять хоккеисты из Владивостока ( "Адмирал"), Уссурийска ("Тигры") и Южно-Сахалинска ( "Кристаллик", "Сахалинские Акулы").  

Как сообщают в ПСК "Сахалин", в соревнованиях  примут участие юные хоккеисты 2005-2006 года рождения. Кубок Азии пройдет по круговой системе. За пять дней во ДС “Кристалл” и ЛК “Арена-Сити”состоятся 72 матча, по результатам которых и определят  лучшую детскую команда. Торжественное открытия турнира состоится в ДС "Кристалл" 1 мая в 14:00. Вход свободный.

Расписания матчей на 1 мая.

10:00 Арена Мастер 2008 – Япония II  (ДС "Кристалл")

11:30 Корея – Адмирал  (ДС "Кристалл")

13:00 Китай – Тигры (Уссурийск) (ДС "Кристалл")

14:30 Япония I – Япония II (ДС "Кристалл")

16:00 Адмирал – Китай (ДС "Кристалл") 

17:30 Арена Мастер 2008 – Корея (ДС "Кристалл") 

19:00 Кристаллик – Сахалинские акулы (ДС "Кристалл")
 

Возрастной рейтинг: без ограничений

 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:01 0
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