Первого мая на Сахалине стартует международный детский кубок Азии по хоккею (Asia Kid Hockey Cup). В соревнованиях примут участие 9 команд из четырех стран : Японии, Кореи, Китая и России. Нашу страну будут представлять хоккеисты из Владивостока ( "Адмирал"), Уссурийска ("Тигры") и Южно-Сахалинска ( "Кристаллик", "Сахалинские Акулы").

Как сообщают в ПСК "Сахалин", в соревнованиях примут участие юные хоккеисты 2005-2006 года рождения. Кубок Азии пройдет по круговой системе. За пять дней во ДС “Кристалл” и ЛК “Арена-Сити”состоятся 72 матча, по результатам которых и определят лучшую детскую команда. Торжественное открытия турнира состоится в ДС "Кристалл" 1 мая в 14:00. Вход свободный.

Расписания матчей на 1 мая.

10:00 Арена Мастер 2008 – Япония II (ДС "Кристалл")

11:30 Корея – Адмирал (ДС "Кристалл")

13:00 Китай – Тигры (Уссурийск) (ДС "Кристалл")

14:30 Япония I – Япония II (ДС "Кристалл")

16:00 Адмирал – Китай (ДС "Кристалл")

17:30 Арена Мастер 2008 – Корея (ДС "Кристалл")

19:00 Кристаллик – Сахалинские акулы (ДС "Кристалл")

Возрастной рейтинг: без ограничений