Две сильнейшие команды города «Ника» и «Опыт» устроили настоящую битву за титул

В Южно-Сахалинске завершился чемпионат города по баскетболу. 6 мужских и 4 женских коллективов приняли участие в открытых соревнованиях

Как сообщает пресс-служба управления спорта мэрии Южно-Сахалинска, финальная встреча в борьбе за звание чемпиона, по мнению некоторых зрителей, по накалу страстей не уступала профессиональным матчам баскетбольной лиги NBA. Две сильнейшие команды Южно-Сахалинска «Ника» и «Опыт» устроили настоящую битву за титул, исход которой был непредсказуемым до последних секунд матча.

На протяжении всех четырех периодов команды шли в разрыв в один-два очка, поочередно обгоняя друг друга в счете. В четвертом периоде команда «Опыт» смогла перехватить инициативу и за минуту до конца матча вышла вперед со счетом 69:67. Но за 3 секунды до финального свистка игрок «Ники» Олег Ким сотворил настоящее «чудо», отправив фантастическим броском в корзину «трехочковый» (69:70). В итоге безоговорочным победителем чемпионата города по баскетболу вновь стала «Ника», удержавшая звание лучшей команды города с прошлогоднего чемпионата.

«Опыт» стал серебряным призером соревнований, замкнула тройку лидеров команда «Сахалинские медведи».

Как отметила главный судья соревнований Анна Мазур все игры чемпионата вышли максимально напряженными, с небольшой разницей очков в счете. Все без исключения команды боролись до последнего и показали отличную зрелищную игру.

Среди женских команд лучшей стала команда «Сахалиночка», на втором месте расположилась команда «Юниор», третьими стали девушки из команды «Спартак».

Лучшими в личных номинациях по итогам состязаний были названы Василий Воронич (Сахалинские медведи), Владимир Терехов (Ветеран) и Игорь Скоробогатов (ДЮСШ1), Дарья Шкалыгина (Сахалиночка), Анна Батаева (Спартак), Анна Ворона (Юниор).