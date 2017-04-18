Сахалинцы завоевали медали дальневосточного чемпионата по кроссу

В минувшие выходные в Артеме собрались участники чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по легкоатлетическому кроссу. Состязания здесь проходят ежегодно, поэтому трасса хорошо знакома кроссменам, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Сахалинскую область представляли одиннадцать спортсменов из Корсакова, Поронайска и Южно-Сахалинска. Их усилия позволили сборной Сахалинской области занять третье место в командном зачете.

- На дистанции 6 км среди юниоров до 23 лет победил Олег Сергеев (18.16,6 секунды). Валентина Перелыгина заняла второе место в беге на 1 км среди девушек до 14 лет (3.29,0). А Никита Гусев финишировал третьим в беге на 2 км среди юношей до 14 лет (6.27,6), - перечислил медалистов старший тренер сборной команды Сахалинской области Алексей Жижикин.

Кроме того, сахалинцы заняли первое место в смешанной эстафете 4 по 1 км. В составе нашей команды выступали Никита Гусев, Валентина Перелыгина, Елена Шептицкая (все – Южно-Сахалинск) и Евгений Луженков из Корсакова. Они пробежали дистанцию за 12.06,3 секунды.

Отметим и других островных бегунов. Так, Мария Метраковская заняла четвертое место в беге на 1 км, а Артем Петросян и Елена Шептицкая – показали четвертые результаты на дистанции вдвое длиннее. Юрий Кашпурович финишировал пятым в кроссе на 2 км, а Евгений Луженков – также пятым в кроссе на 3 км.