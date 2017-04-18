Сахалинские дзюдоисты завоевали пять золотых медалей чемпионата ДФО в Хабаровске

В Хабаровске состоялся чемпионат Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. На татами спортивного комплекса стадиона имени В.И. Ленина вышли свыше 100 дзюдоистов из семи регионов Дальнего Востока, среди которых были 7 мастеров спорта и 53 КМС.

- Наша мужская сборная заняла третье место в командном зачете, а женская, в составе которой было всего две спортсменки, - четвертое, - рассказал старший тренер островной сборной Валентин Кардаш. – А вот по количеству золотых медалей у нас – лучший результат. Всего разыгрывалось 14 комплектов наград, из них пять первых мест в активе сахалинских дзюдоистов.

В женском чемпионате бронзовым призером стала Софья Мирошниченко. Самая перспективная сахалинская дзюдоистка заняла третье место в весовой категории до 70 кг. Это первая медаль Софьи на взрослом уровне! Будем надеяться, что на этом она не остановится.

Асель Бекбосун, в свою очередь, поднимается на пьедестал почета чемпионата ДФО третий год подряд. И каждый раз – на верхнюю ступень. В этом году она оформила золотой хет-трик, одержав чистые победы во всех схватках.

В мужском чемпионате в активе сахалинцев четыре золотые медали. Причем, они отличились в трех самых престижных (наиболее тяжелых) весовых категориях. Чемпионами ДФО стали Руслан Ким (до 60 кг), Мурат Буклов (до 90 кг), Алан Тегетаев (до 100 кг), Игорь Кардаш (свыше 100 кг).

Алан Тегетаев до этого пять раз был призером чемпионата. И вот, наконец, он – обладатель золотой награды! Руслан Ким и Мурат Буклов впервые принимали поздравление с победой. А Игорь Кардаш стал семикратным чемпионом Дальневосточного федерального округа, являясь рекордсменом по этому показателю. На татами Хабаровска он провел четыре схватки, и все выиграл оценкой «иппон» (чистая победа).

Серебряную награду состязаний завоевал Игнат Гайсин (до 60 кг), бронзовую – Артем Кубеков (до 60 кг).

Отметим, что четырех чемпионов ДФО тренирует Валентин Кардаш. Это первый подобный случай в истории островного дзюдо!

Неплохо выступили и ряд других сахалинских спортсменов. Так, Бак Ен Су занял пятое место в весе до 66 кг, а Даниил Школьник – седьмое в категории до 73 кг. Они дебютировали на взрослом уровне, набравшись необходимого опыта, что, конечно же, скажется на их последующих выступлениях.

Организаторы чемпионата особо выделили работу членов сахалинской коллегии судей. Среди 15 судей, обслуживавших турнир, 6 представляли островной регион (среди них – три судьи Всероссийской категории).

Источник: пресс-центр СРОО «Федерация дзюдо и самбо»