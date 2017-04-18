Футбольный клуб "Сахалин" обыграл "Иртыш" со счетом 1:3

23 апреля в Омске футбольный клуб “Сахалин” в рамках 16 тура ФОНБЕТ-Первенства России среди клубов ПФЛ зоны “Восток” встречался с местным “Иртышом”. Матч состоялась в спортивном манеже “Красная звезда”, из-за плохого состояния газона основного стадиона хозяев.



Как сообщает пресс-служба ПСК "Сахалин", счет в матче открыли островитяне на девятой минуте. Бондарь запустил мяч из-за боковой на набирающего скорость Серебрякова, Алексей выиграл борьбу в штрафной площади и перекинул мяч через Еременко.

Пытаясь сравнять счет, хозяева провели две острые атаки. Одна из них завершилась прострелом вдоль линии ворот, но замкнуть его было некому. Следующий подход к владениям Бородина обернулся хлестким ударом Тарабанова, но мяч полетел по центру и не стал неразрешимой задачей для голкипера. Понервничать островным болельщикам пришлось и после удара Кербса. Полузащитник с 20 метров исполнял штрафной и угодил точно под перекладину, но Бородин сыграл безупречно.



Островитяне в первом отрезке тоже имели несколько хороших моментов, в одном из которых, защитнику “Иртыша” пришлось выносить мяч с линии ворот, чтобы не допустить попадания в “девятку” . Под занавес первого тайма “Сахалин” провел результативную атаку, снова начавшуюся с ввода мяча из-за боковой в штрафную площадь. Борьбу на втором этаже выиграл Евстигнеев и забил свой первый гол в Профессиональной футбольной лиге.

На перерыв команды ушли при счете 0:2 в пользу гостей. С таким же результатом завершился и первый отрезок дебютной встречи команд в нынешнем сезоне. Тогда после перерыва островитянам удалось забить еще три безответных мяча. На этот раз сохранить свои ворота нетронутыми не получилось. Не обошлось без курьеза. На 54 минуте после атаки "Иртыша" мяч покатился за лицевую, но пересечь линию ему помешал угловой флажок. Омский игрок, не растерявшись, выполнил кросс в центр вратарской площади. Бородин мяч отбил, но первым на подборе оказался Ларин, недавно вышедший на замену, ему то и было суждено забить единственный гол “Иртыша “ в этом матче.

Точку в поединке команд поставил Евстигнеев на 75 минуте. Серебряков завладел мячом на половине соперников, отдал пас в свободную зону Евгению, полузащитник вбежал в штрафную площадь и аккуратно вложил мяч в дальний угол ворот.



Итог матча 3:1 . “Сахалин” празднует 7 победу . И с результатом 25 очков занимает третью строчку турнирной таблицы. На втором месте расположился ФК “Динамо-Барнаул”, в его активе тоже 25 очков, но одна игра в запасе. Возглавляет зону команда “Чита”, в копилке быков 28 очков.

"Очень сложно было настроить ребят после неприятного для нас возобновления сезона, проиграли Барнаулу… Рад, что ребята поняли важность сегодняшнего матча и благодарен им, сегодня сыграли на результат. Во втором тайме организация игры немного наладилась, стали проходить интересные атаки. Сегодня удалось использовать моменты, забили три мяча. Стоит отметить игру команды «Иртыш», я считаю большее время именно омичи владели мячом, нам удалось сдержать атаки за счет организованной игры в обороне, что и требовалось сегодня от наших футболистов", - говорит тренер «Сахалина» Владимир Герасимов.



Следующий матч островитяне проведут в Южно-Сахалинске. 3 мая на стадионе “Спартак” встретятся с ФК "Смена".