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Сахалинские шахматисты принимают участие в первенстве России
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Сахалинские шахматисты принимают участие в первенстве России

Соревнования проходят в Сочи

В Сочи проходит первенство России по классическим шахматам среди юношей и девушек. На сегодняшний день участники сыграли уже три тура из девяти запланированных.

В турнире юношей до 13 лет выступает Артем Хуснулгатин из Южно-Сахалинска. Всего здесь заявлено 140 шахматистов. Артем имеет 50% очков (1,5 из 3) и занимает место в середине турнирной таблицы.

Его земляк Денис Син выступает в турнире юношей до 19 лет. Здесь из 46 участников 20 имеют звание мастера ФИДЕ. Денис победил в первом туре Семена Елистратова из Самарской области, намного превышающего его по рейтингу. Однако затем потерпел два поражения. Пока в активе сахалинца 1 очко из 3.

Дарья Хохлова, также представляющая островную столицу, заявлена в турнир юниорок до 21 года. Десять участниц (среди них два женских международных мастера и шесть женских мастеров ФИДЕ) играют по круговой системе.

После трех туров Дарья набрала два очка (победа и две ничьи). Она занимает третью строчку турнирной таблицы. В четвертом туре островную шахматистку ожидает партия с рейтинг-фаворитом турнира Полиной Шуваловой из Москвы (победительница первенства Европы и серебряный призер первенства мира среди девушек).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, 23 апреля, в 19:23 +2
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