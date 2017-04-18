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Сахалинские борцы завоевали шесть медалей на представительном турнире во Владивостоке

Сахалинские борцы завоевали шесть медалей на представительном турнире во Владивостоке

Победители состязаний были определены в двух возрастных группах

Во Владивостоке состоялся II открытый дальневосточный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти тренера-преподавателя Г.А. Асалиева. Победители состязаний были определены в двух возрастных группах (2003 – 2005, 2006 – 2008 г.р.).

- Турнир получился очень представительным. На остров Русский, где проходили состязания, приехали борцы из различных регионов Сибири и Дальнего Востока. А участие спортсменов из Кыргызстана, Монголии и Узбекистана придало соревнованиям международный статус, - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин. – Островной регион представляли ребята из Невельска, Шахтерска и Южно-Сахалинска. Им удалось завоевать шесть медалей.

В младшей возрастной группе победителем стал Захар Василюк. В весовой категории до 24 кг он одержал четыре уверенные победы. Его земляк Владимир Шеварев занял второе место в весе до 28 кг. Невельчанин Владислав Охременко завоевал бронзовую награду в категории до 26 кг, а в весе до 38 кг третьим призером стал Хайрандеш Шермадов из Шахтерска.

Артур Тавказахов первенствовал в весовой категории до 54 кг в старшей возрастной группе. Даниил Аржанов из Шахтерска занял третье место (до 46 кг).

Победителям и призерам турнира были вручены кубки, медали, грамоты и ценные призы. Подготовили островных борцов тренеры Вячеслав Нефедов (Шахтерск), Григорий Гоков и Олег Джелиев (Невельск), Александр Ваулин и Батраз Кундухов (Южно-Сахалинск).

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Автор: Лиза Ре, 23 апреля, в 11:26 +4
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Комментарии
KsuKsu
Написано 23 апреля, в 11:39
Крутые парни
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