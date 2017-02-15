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Сахалин окончательно утвердили для проведения зимних игр «Дети Азии»

Сахалин окончательно утвердили для проведения зимних игр «Дети Азии»

Президент Олимпийского совета Азии шейх Аль-Фахад Аль-Сабах лично проверит ход подготовки спортивных объектов островного региона

Министр спорта и молодёжной политики Сахалинской области Антон Зайцев встретился с президентом Олимпийского совета Азии, президентом Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов, шейхом Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабахом. Им удалось обсудить проведение первых зимних международных игр Дети Азии на Сахалине. Уже сегодня понятно, что они пройдут в 2019 году, ориентировочно - с 15 по 28 февраля.

- Вы вступаете в новый этап истории игр «Дети Азии». На вас лежит огромная ответственность. Мне рассказывали, что на Сахалине строится большое количество спортивных объектов, которые возводят для проведения игр. Я планирую посетить Сахалинскую область и посмотреть своими глазами все, что вы делаете, - пообещал шейх.

Антон Зайцев заверил президента Олимпийского совета Азии, что к 2019 году все будет готово к приему международных делегаций. Планируется, что в зимних играх «Дети Азии» примут участие спортсмены из более, чем 35 стран мира, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:37 +1
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Сахалинская область
Прочее
"Дети Азии"
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Комментарии
karina62
Написано сегодня, в 13:33
срочно надо приводить Южный в порядок, а то грязь и бездорожье! Стыдно перед гостями!
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