Сахалин окончательно утвердили для проведения зимних игр «Дети Азии»

Министр спорта и молодёжной политики Сахалинской области Антон Зайцев встретился с президентом Олимпийского совета Азии, президентом Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов, шейхом Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабахом. Им удалось обсудить проведение первых зимних международных игр Дети Азии на Сахалине. Уже сегодня понятно, что они пройдут в 2019 году, ориентировочно - с 15 по 28 февраля.

- Вы вступаете в новый этап истории игр «Дети Азии». На вас лежит огромная ответственность. Мне рассказывали, что на Сахалине строится большое количество спортивных объектов, которые возводят для проведения игр. Я планирую посетить Сахалинскую область и посмотреть своими глазами все, что вы делаете, - пообещал шейх.

Антон Зайцев заверил президента Олимпийского совета Азии, что к 2019 году все будет готово к приему международных делегаций. Планируется, что в зимних играх «Дети Азии» примут участие спортсмены из более, чем 35 стран мира, сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.