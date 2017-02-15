Почти 100 участников собрало открытое первенство Анивского района по греко-римской борьбе

Ни одному из населенных пунктов не удалось добиться преимущества в количестве золотых медалей

Почти 100 участников собрало открытое первенство Анивского городского округа по греко-римской борьбе. На ковер вышли мальчики 2006 – 2007 г.р., представляющие борцовские школы как юга, так и севера Сахалина.

- К нам приехали спортсмены из Южно-Сахалинска и поселка Ноглики. Всего было 18 весовых категорий, и ни одному из населенных пунктов не удалось добиться преимущества в количестве золотых медалей. По восемь первых мест в активе борцов из Анивы и Южно-Сахалинска. Северяне увезли с собой две золотые награды, - сообщил главный судья соревнований Олег Накагава.

Для многих борцов эти состязания были одним из первых в их спортивной карьере. А это значит, что турнир запомнится им надолго. Особенно тем, кто поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета. Это - Данил Жутник, Роман Кириллов, Семен Липайкин, Алекс Посметный, Максим Прынзин, Артем Хуторной, Евгений Еременко, Александр Тирских, Иван Баранов, Иван Герасимов, Илья Богатырев, Иван Быков, Артем Ушаков, Матвей Диордиев, Николай Колач, Александр Мархинин и Ярослав Крашенев.

Лучшие из лучших получили не только заслуженные медали. Организаторы учредили призы для наиболее отличившихся борцов.

- Специального приза «За лучшую технику» был удостоен Николай Колач, а Роману Кириллову был вручен приз «За волю к победе». Кроме того, лучшим судьей турнира был признан Евгений Иванов, - подвел итог Олег Накагава.

Добавим, что победителей турнира подготовили тренеры Сергей Юферов, Андрей Синдяков, Хон У Сик, Евгений Иванов, Александр Огарков и Олег Накагава, которые прививают начинающим спортсменам любовь к греко-римской борьбе.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.