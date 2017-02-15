Кубок губернатора по хоккею стартует 23 февраля

Лучшие детские хоккейные команды на протяжении нескольких месяев будут разыгрывать Кубок губернатора Сахалинской области по хоккею с шайбой. Матчи пройдут на трех аренах: двоце спорта "Кристалл", "Арене-сити" и "Холмск-арене". Всего на лед выйдут 12 команд из Южно-Сахалинска и Холмска, они будут разбиты на три возрастные группы. В самой юной возрастной категории будут бороться мальчишки 2008/09 года рождения. Средняя группа будет составлена из детей 2007 года, а у старших за главный приз сразятся хоккеисты 2006 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ПСК "Сахалин".

"Основная цель этого турнира - дать юным хоккеистам как можно больше игровой практики, - отметил в интервью директор ПСК "Сахалин" Алексей Ан. - Для того, чтобы все дети могли поиграть, многие команды одного возраста были разбиты на два состава. Таким образом абсолютно все мальчишки получат игровое время. Уже со следующего года мы планируем расширить географию участников. Возможно, среди них появятся и приглашенные с материка спортивные коллективы".

Первый три матча пройдут в день открытия турнира. В стартовой игре на лед выйдут игроки "Арены-Мастер-2009-1" и холмских "Белых Акул". Следом пройдут еще две встречи. В них примут участие первая и вторая команды "Кристаллик". В 15 часов сыграют мальчишки 2006 года рождения, а в 16 - 2007 года рождения.

Организаторы постарались сделать максимально красочным праздник для болельщиков. За полчаса до торжестенного открытия турнира перед "Кристаллом" все болельщики смогут отведать настоящей солдатской каши. Параллельно в здании дворца спорта хоккеисты основного состава хоккейной команды ПСК "Сахалин" Виталий Зацепилин, Роман Волошенко и Алексей Ткачук проведут автограф-сессию. Во время игр и в перерывах будут организованы конкурсы, в которых организаторы разыграют атрибутику ПСК "Сахалин".