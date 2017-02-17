Футбольный клуб “Сахалин” подписал четверых новичков

22 февраля в доме Российского футбольного союза состоялась заявочная кампания островной команды. Футбольный клуб “Сахалин” подписал четырех новичков. Состав островной команды пополнили голкипер Александр Хорошилов, уже имеющий опыт выступления за островной клуб, капитан золотого сезона “Сахалина” полузащитник Алексей Серебряков, а также игрок ФК “Ноглики” защитник Алексей Бондарь, последние 4 сезона защищавший цвета ФК “Ноглики”.

Как сообщают в островной футбольной команде, из ближнего резерва в первую команду перебрался лидер “молодежки” Евгений Евстигнеев. В составе “Сахалина-М” полузащитник выигрывал Чемпионат и Кубок Сахалинской области.

“Я рад, что попал в главную команду. Второй год подряд ставил себе эту задачу и наконец выполнил её. Теперь моя цель - закрепиться в составе и помочь выиграть первенство ПФЛ”, - отметил игрок ФК “Сахалин” Евгений Евстигнеев.

В административном штабе перед возобновлением первенства ПФЛ также появились изменения. Должность спортивного директора занял руководитель футбольного клуба “ Ноглики” Сергей Камелин.

Напомним, за несколько дней до закрытия трансферного окна стало известно об отзаявке Андрея Бочкова (11 матчей, 1 гол). Хавбек островитян подписал соглашение с ФК “Сочи”. Также прекратил свое выступление за “Сахалин” Андрей Сорокин (24 матча). Защитник провел предсезонные сборы с ФК “Ростов”. В ближайшее время станет известно о его трансфере. Отзаявлен и полузащитник Вячеслав Кошкин ( 0 матчей).

Таким образом “обойма” футбольной команды состоит из 22 игроков:

Голкиперы: Сергей Бородин, Александр Хорошилов

Защитники: Муртази Алахвердов, Алексей Сапаев, Никита Волгин, Владимир Друковский, Илья Изотов, Алексей Бондарь

Полузащитники: Максим Волков, Евгений Матрахов, Дмитрий Попов, Максим Крупельницкий, Сергей Гаврилко, Мелконян Эдуард, Алексей Серебряков, Евгений Евстигнеев, Владимир Михалев

Нападающие: Павел Есиков, Юрий Пугачев, Вадим Масляк, Андреев Никита, Владислав Аксютенко