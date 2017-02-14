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Волейболистки «Сахалина» в Москве сразятся с «Динамо»

Волейболистки «Сахалина» в Москве сразятся с «Динамо»

В случае успеха, островная команда выйдет в полуфинал, а в случае поражения ее ждет участие в турнире за 5-8 место

Директорат Всероссийской федерации волейбола принял решение о порядке проведения заключительного этапа чемпионата страны среди женских команд Суперлиги.

«Сахалин», пробившийся в четвертьфинал, все матчи этой стадии проведет в Москве. Игры островитянок (серия до двух побед) с «Динамо» пройдут 6, 7 и, если потребуется, 11 марта.

В случае успеха, «Сахалин» выйдет в полуфинал, а в случае поражения его ждет участие в турнире за 5-8 место.

Этот турнир состоит из двух туров, которые пройдут 20-23 марта и 21-24 апреля. Первый пройдет на площадке команды, имеющий более высокий рейтинг из проигравших в четвертьфинале, второй примет клуб, имеющий второй рейтинг. Учитывая, что «Сахалин» имеет в четвертьфинале восьмой рейтинг, у него нет никаких шансов на «домашний» тур.

Зато у островитянок есть шансы попасть в Еврокубки. Команда, занявшая в чемпионате Суперлиги пятое место, примет участие в Европейском Кубке Вызова.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:32 0
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lvista
Написано сегодня, в 12:30
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