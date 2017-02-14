Первенство по пулевой стрельбе из пневматического оружия прошло в Троицком

Сегодня, 21 февраля в Троицком прошло первенство по пулевой стрельбе из пневматического оружия. В нем приняли участие более 70 человек. Это школьники 1999 - 2003 годов рождения. Выявляли победителей в командном и личном первенстве.

В каждой спортивной команде по несколько девушек. Спортсменки участвуют в первенстве ко дню защитника отечества наравне с юношами. Результативные выстрелы из винтовки приносят очки и спортсмену, и команде.

«За пять лет количество занимающихся увеличилось значительно. Если бы еще оружие было достаточно, то участников было бы еще больше»,- Геннадий Зотов главный судья соревнований.

«ВП 1» - такое упражнение подготовлено для каждого участника. Спортсменам дают возможность сделать 6 пробных и 20 зачетных выстрелов. Эта техника пока только для начинающих, но и здесь есть свои особенности.

«Часто не получается хорошо контролировать выстрел. Иногда хочешь выстрелить, а винтовка уходит в сторону, а иногда жим спуска выбрал не верно»,- говорит Борис Ефимцев, участник соревнований.

Для участницы Маргариты Тихачевой эти соревнования первые. Девушка занимается пулевой стрельбой всего пять месяцев. С этим видом оружия познакомилась на учебных занятиях в военно-спортивном клубе "Десантник".

«Мне нравится результат, конечно, пару выстрелов ушли, но остальные почти все в центр. Стрельба у нас как учебный урок, поэтому у меня уже с октября хорошие результаты»,- Маргарита Тихачева.

В этом году первенство проходит при поддержке регионального фонда «Родные Острова». С его помощью в 2016 году приобрели новое спортивное оборудование.

«Если брать в более глобальном смысле, то для старших и профессиональных спортсменов, фонд «Родные острова» приобрел два полноценных стрелковых костюма»,- Игорь Янчук член попечительского совета регионального фонда "Родные острова".

В завершении соревнований кубки и медали получили ребята в двух возрастных категориях.