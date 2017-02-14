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Спортсмены из Долинска стали победителями зимнего фестиваля ГТО

Спортсмены из Долинска стали победителями зимнего фестиваля ГТО

Свои навыки продемонстрировали команды 11 городов островного региона

В Южно-Сахалинске завершился региональный этап Зимнего фестиваля ВФСК «ГТО». Свои спортивные навыки продемонстрировали представители одиннадцати муниципальных образований острова, сообщает пресс-служба областного министерства спорта и молодежной политики.

- В течение двух дней участники бегали на лыжах, отжимались, делали упражнения на пресс и наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подтягивались, прыгали в длину с места и стреляли из электронного оружия, - пояснил главный судья соревнований Антон Воротыляк.

Начались состязания с лыжных гонок, а остальные испытания спортсмены проходили в региональном Центре тестирования ВФСК ГТО «Спартак». Лучшие из лучших были определены в восьми степенях (с третьей по десятую).

Победителями зимнего Фестиваля стали Екатерина Вайгачева (Холмск), Владимир Королев (Александровск-Сахалинский), Татьяна Котова (Анива), Александр Путинцев (Александровск-Сахалинский), Максим Бирюков (Смирных), Алена Сивенко (Невельск), Анна Сыропятова (Невельск), Александр Чупров (Долинск), Петр Иванцив (Южно-Сахалинск), Алексей Поликарпчук (Невельск), Александр Носков (Долинск), Галина Чупрова (Долинск), Валентина Кувалдина (Невельск).

- В командном зачете наибольшую сумму баллов набрали спортсмены из Долинска, на втором месте – Невельск, на третьем – Смирныховский городской округ, - рассказал Антон Воротыляк.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:56 0
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