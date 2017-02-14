Спортсмены из Долинска стали победителями зимнего фестиваля ГТО
Свои навыки продемонстрировали команды 11 городов островного региона
В Южно-Сахалинске завершился региональный этап Зимнего фестиваля ВФСК «ГТО». Свои спортивные навыки продемонстрирова
- В течение двух дней участники бегали на лыжах, отжимались, делали упражнения на пресс и наклоны вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, подтягивались, прыгали в длину с места и стреляли из электронного оружия, - пояснил главный судья соревнований Антон Воротыляк.
Начались состязания с лыжных гонок, а остальные испытания спортсмены проходили в региональном Центре тестирования ВФСК ГТО «Спартак». Лучшие из лучших были определены в восьми степенях (с третьей по десятую).
Победителями зимнего Фестиваля стали Екатерина Вайгачева (Холмск), Владимир Королев (Александровск-С
- В командном зачете наибольшую сумму баллов набрали спортсмены из Долинска, на втором месте – Невельск, на третьем – Смирныховский городской округ, - рассказал Антон Воротыляк.