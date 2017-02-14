Определены финалисты детсадовского чемпионата по хоккею в валенках в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завершились игры группового этапа V Чемпионата Детсадовской Семейной Лиги. Участие в турнире приняли 14 семейных детсадовских команд: десять южно-сахалинских и две дружины из Анивы. Команды были поделены на четыре подгруппы и занявшие первые два места в каждой группе получали путевку в плей-офф.

В группе "А" досрочно, за тур до окончания матчей в группе, место в четвертьфинале, одержав подряд две победы, забронировали малыши и их родители логопедического дошкольного учреждения. Поэтому, даже поражение со счетом 2:4 в заключительном туре от "Черемушек" не помешало "логопедам" пройти дальше по турнирной сетке.

В группе "В" лидеры группы синхронно одержали уверенные победы на своими друзьями-соперниками: "Сказка" выиграла у "Жемчужины" (8:0), а "Солнышко" не оценила гостеприимства хозяев площадки - симпатичной и доброй команды "Белоснежка" (8:1). Примечательно, что у "Сказки" дважды в малышовском периоде отличился Степа Миховский, а у пап хет-трик на счету Алексея Михеева. У "Солнышка", помимо гола малыша Ермолая Якимова, трижды своих соперников огорчали Мария Дробот у мам, и Александр Лобызов в папиной пятиминутке.

В группе "С" состоялось, по сути, самое важное сражение за выход в плей-офф. И в этой игре сошлись полуфиналисты прошлого сезона - две анивские команды "Рябинка" и "Гагаринцы". Потерпев в первом туре поражение (2:3) от южно-сахалинской "Звездочки", "гагаринцам" как воздух была нужна победа с любым счетом над лидером группы. Но, обменявшись результативными атаками в мамином периоде - у "Рябинки" отличилась Татьяна Самарина, а у "гагаринцев" Людмила Белых, "гагаринцы" пропустили убийственный для себя гол в исполнении Ивана Молчанова за несколько секунд до финального свистка - 1:2, вперед идет "Рябинка" и "Звездочка".

В группе "D" так распорядился жребий, что два фаворита турнира "Полянка" и "Дюймовочка" не оставили ни одного шанса дебютантам соревнований - команде регионального отделения всероссийского общества "Специальная Олимпиада", а в матче между собой выдали веселый, искрометный и результативный хоккей. В первом периоде малыши "Полянки" Лиза Юркова и Дима Решетов трижды закатывали мячик в ворота соперников. В мамином периоде произошло всё с точностью наоборот: три точных броска Натальи Дробач позволили "Дюймовочке" сравнять счёт (3:3).

Но как часто бывает в островном варианте семейного "хоккея в валенках" всё решилось в споре пап и дедушек. Отличная игра в воротах Александра Щербенко и полное взаимопонимание в поле Максима Зуева и Олега Судакова принесли "Полянке" победу - 6:3.

Таким образом, в пятницу, 24 февраля в 1/4 финала Кубка "Хоккей в валенках" сыграют:

15.00 - А1-D2. Черемушки - Дюймовочка

15.30 - B1-C2. Солнышко - Звездочка

16.00 - C1-B2. Рябинка - Сказка

16.30 - D1-F2. Полянка - МБОУ-6

Игры пройдут на территории детского садика "Огонёк", сообщает Сахалинская федерация хоккея.