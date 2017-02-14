VIII Городской турнир по нардам состоялся в Южно-Сахалинске в минувшие выходные на базе школы №16. Организатором, как и всегда, выступила местная региональная молодежная общественная организация "Лидер". Несколько десятков участников, как любителей, так и профессионалов, на протяжении семи часов боролись за призовые места.

— Несмотря на то, что количество участников постепенно растет, многие мне говорят, что боятся приходить на турнир из-за того, что не уверены в собственных силах. Думают, что в нашем интеллектуальном соревновании принимают участие только профессионалы. На самом деле это не так. Основную массу претендентов на победу составляют любители. Более того, всегда придерживался мнения, что новичкам часто везет. Последний турнир это особенно хорошо продемонстрировал. Южносахалинец Игорь Дебалюк пришел к нам в первый раз и сразу вышел с полуфинал, занял четвертое место и получил поощрительный приз от одного из наших спонсоров — пиццерии "Арлекин". Именно поэтому еще раз повторю, новичкам везет, поэтому пробовать свои силы у нас на турнире может каждый. Хотя, слово "везет" здесь не совсем подходит. Нарды — это ведь интеллектуальная игра, — рассказал председатель "Лидера" Сергей И.

В итоге, первое место занял участник Олег Ким. Второе — по праву присудили Валерию Син. Бронзовая медаль досталась Денису Пак. Все победители получили медали, грамоты, главные призы турнира, а также подарки от постоянного спонсора мероприятия спортивного клуба "Спарта".

Четвертое место занял Игорь Дебалюк. Он удостоился поощрительного приза.

Согласно всероссийской системе, рейтинг участников должен состоять из девяти мест. Сейчас он выглядит следующим образом: Олег Ким, Валерий Син, Денис Пак, Игорь Дебалюк, Александр И, Яков Максимов, Владимир Галинский, Игорь Капуста, Константин Иноземцев. Все они заняли с первой по девятую строчки таблицы рейтинга соответственно. Однако у остальных еще есть все шансы попасть в этот список на следующих турнирах.

Чемпион VII Городского турнира Александр Шашков на этот раз не смог пройти в полуфинал. Несмотря на это, своей победой в декабрьских состязаниях он уже заработал свое место в VIP-турнире, который состоится весной. В нем будут принимать участие только победители и призеры всех прошедших турниров. Среди них и будет определяться главный победитель, который в этом году будет отправлен на Всероссийский турнир по нардам.

Источник: молодежное правительство Сахалинской области