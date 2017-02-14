Чемпионат для лыжников с поражением опорно-двигательного аппарата пройдет на «Горном воздухе»
Состязания пройдут с 23 по 28 февраля
В Южно-Сахалинске на склонах спортивно-турист
В День защитника Отечества для тренеров-инструк
Старт соревнованиям будет дан 24 февраля. После торжественной церемонии открытия чемпионата, которая состоится в 10.00 часов, мужчины и женщины выявят сильнейших в супер-гиганте. 25 февраля будут определены призеры и победители в супер комбинации. Старт 1 заезда в 10.00 часов. В воскресенье (26 февраля) пройдут соревнования в слаломной дисциплине. Старт будет открыт в 9.45 часов.
В заключительный день чемпионата спортсмены поборются за звание сильнейших в слаломе-гиганте и сноуборд-кроссе. Награждение призеров и победителей, а также торжественная церемония закрытия чемпионата состоится в 14.30 часов.
Аплодирую стоя!!!
Всем участникам удачи!!!
Для участия не звали и узнал об этом в пятницу.