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Чемпионат для лыжников с поражением опорно-двигательного аппарата пройдет на «Горном воздухе»

Чемпионат для лыжников с поражением опорно-двигательного аппарата пройдет на «Горном воздухе»

Состязания пройдут с 23 по 28 февраля

В Южно-Сахалинске на склонах спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» с 23 по 28 февраля состоится чемпионат России по горнолыжному спорту и сноуборду лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона. 

В День защитника Отечества для тренеров-инструкторов будет прочитана лекция, а также пройдет экзамен по специализации.

Старт соревнованиям будет дан 24 февраля. После торжественной церемонии открытия чемпионата, которая состоится в 10.00 часов, мужчины и женщины выявят сильнейших в супер-гиганте. 25 февраля будут определены призеры и победители в супер комбинации. Старт 1 заезда в 10.00 часов. В воскресенье (26 февраля) пройдут соревнования в слаломной дисциплине. Старт будет открыт в 9.45 часов.

В заключительный день чемпионата спортсмены поборются за звание сильнейших в слаломе-гиганте и сноуборд-кроссе. Награждение призеров и победителей, а также торжественная церемония закрытия чемпионата состоится в 14.30 часов.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:33 +1
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск"Горный воздух"
Прочее
горные лыжилыжники с поражением опорно-двигательного аппарата
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Комментарии
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 13:01
Вот с кого надо брать пример! Не каждый здоровый человек так сможет!
Аплодирую стоя!!!

Всем участникам удачи!!!
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+5
КиР84
Написано сегодня, в 14:10
Постараюсь хотя б посмотреть.
Для участия не звали и узнал об этом в пятницу.
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:19
Действительно пример для подражания, сильнейшая воля к жизни у людей.
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+1
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