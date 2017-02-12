Волейболистки "Сахалина" впервые вышли в плей-офф Суперлиги

В заключительном матче регулярного чемпионата женской волейбольной Суперлиги «Сахалин» добился победы над «Заречье-Одинцово» на тай-брейке, и заскочил на подножку уходящего поезда плей-офф.Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Начали игру хозяйки площадки очень хорошо - первую партию они выиграли сверхуверенно - 25:14. Во второй им пришлось немного сложнее, но все же подопечные Константина Приходько добились желаемого результата, 25:20. А вот третий сет остался за гостьями. При этом стоит отметить, что они на протяжении всей партии вели в счете и ни разу не дали сахалинкам выйти вперед - 25:21.

Получив порцию холодного душа, островные волейболистки вроде бы пришли в себя. Борьба на площадке была лишь на старте четвертой партии. Ближе к ее концовке сахалинкам удалось себе создать довольно комфортное по такой игре преимущество в пять очков. Однако довести дело до победы они не смогли. Почему это произошло еще предстоит выяснить тренерскому штабу. Подмосковные волейболистки не только отыграли отставание, но и сумели вырвать победу - 25:23.

Победителя пришлось определять на тай-брейке. И здесь все-таки сильнее оказались хозяйки площадки, которые победили - 15:13.

Пары плей-офф:

«Динамо» (Москва) – «Сахалин».

«Динамо-Казань» - «Протон» (Саратов).

«Динамо» (Краснодар) – «Енисей» (Красноярск).

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) – «Заречье Одинцово».

Согласно регламенту, 25 февраля матчи состоятся на площадке команд, занявших в данной паре на предварительном этапе более высокое место; 4 марта – на площадке команд, занявших в данной паре место ниже на предварительном этапе, и если понадобится 12 марта - на площадке команды, занявших в данной паре на предварительном этапе более высокое место.