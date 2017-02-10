Сахалинцы впервые приняли участие в Чемпионате России по ездовому спорту

По результатам двух дней соревнований Олег Пикин и доберман Каир вошли в десятку лучших и заняли 7 место

С 11 по 12 февраля в Тверской области прошел Чемпионат России по ездовому спорту. В нем приняли участие спортсмены из Камчатского края, Сахалинской области, Татарстана, Красноярска, Тюмени, Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Нижегородской и Тверской областей. На старт вышли 77 поклонников ездового спорта.

«Для региональной федерации ездового спорта это большое событие. Мы долго к этому шли и теперь у нас появилась такая возможность. Соревнования прошли на высшем уровне. Среди почетных гостей чемпионата были президент федерации ездового спорта России, почетный полярник России Виктор Боярский, многократный чемпион знаменитой камчатской гонки-марафона «Берингия» Андрей Семашкин, представитель Министерства спорта Российской Федерации Владимир Бережков. На церемонии открытия прозвучало приветствие к участникам от министра спорта России Павла Колобкова» - рассказывают в региональной федерации ездового спорта.

В программе были гонки на лыжах с одной собакой (ски-джоринг) и на нартах с упряжкой из двух, четырех и шести собак. Победители и призеры первенства определялись среди юниоров и юниорок 14–17 лет, а лидеры чемпионата – среди мужчин и женщин 18 лет и старше.

Впервые, за всю историю Сахалинской области, островной спортсмен – Олег Пикин и его собака доберман по кличке Каюр, приняли участие в этих соревнованиях в дисциплине лыжи-спринт 1 собака.

«Очень сложная трасса длинной 9км, 24 поворота многие из них крутые (до 180 градусов) и с короткими (150 – 200 м.) прямыми участками. Все это преодолела наша команда» - замечает Олег.

По результатам двух дней соревнований Олег Пикин и доберман Каир вошли в десятку лучших и заняли 7 место.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области