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Сахалинцы впервые приняли участие в Чемпионате России по ездовому спорту

Сахалинцы впервые приняли участие в Чемпионате России по ездовому спорту

По результатам двух дней соревнований Олег Пикин и доберман Каир вошли в десятку лучших и заняли 7 место

С 11 по 12 февраля в Тверской области прошел Чемпионат России по ездовому спорту. В нем приняли участие спортсмены из Камчатского края, Сахалинской области, Татарстана, Красноярска, Тюмени, Хабаровска, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Нижегородской и Тверской областей. На старт вышли 77 поклонников ездового спорта.

«Для региональной федерации ездового спорта это большое событие. Мы долго к этому шли и теперь у нас появилась такая возможность. Соревнования прошли на высшем уровне. Среди почетных гостей чемпионата были президент федерации ездового спорта России, почетный полярник России Виктор Боярский, многократный чемпион знаменитой камчатской гонки-марафона «Берингия» Андрей Семашкин, представитель Министерства спорта Российской Федерации Владимир Бережков. На церемонии открытия прозвучало приветствие к участникам от министра спорта России Павла Колобкова» - рассказывают в региональной федерации ездового спорта.

В программе были гонки на лыжах с одной собакой (ски-джоринг) и на нартах с упряжкой из двух, четырех и шести собак. Победители и призеры первенства определялись среди юниоров и юниорок 14–17 лет, а лидеры чемпионата – среди мужчин и женщин 18 лет и старше.

Впервые, за всю историю Сахалинской области, островной спортсмен – Олег Пикин и его собака доберман по кличке Каюр, приняли участие в этих соревнованиях в дисциплине лыжи-спринт 1 собака.

«Очень сложная трасса длинной 9км, 24 поворота многие из них крутые (до 180 градусов) и с короткими (150 – 200 м.) прямыми участками. Все это преодолела наша команда» - замечает Олег.

По результатам двух дней соревнований Олег Пикин и доберман Каир вошли в десятку лучших и заняли 7 место.

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области

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Сахалинцы впервые приняли участие в Чемпионате России по ездовому спорту, Фото: 2
Сахалинцы впервые приняли участие в Чемпионате России по ездовому спорту, Фото: 3
Сахалинцы впервые приняли участие в Чемпионате России по ездовому спорту, Фото: 4
Сахалинцы впервые приняли участие в Чемпионате России по ездовому спорту, Фото: 5
Сахалинцы впервые приняли участие в Чемпионате России по ездовому спорту, Фото: 6
Сахалинцы впервые приняли участие в Чемпионате России по ездовому спорту, Фото: 7
Сахалинцы впервые приняли участие в Чемпионате России по ездовому спорту, Фото: 8
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Сахалинцы впервые приняли участие в Чемпионате России по ездовому спорту
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 21:41 +2
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Комментарии
Online
Annamaliya Online
Написано сегодня, в 22:05
Уррряяя!!! Какие красивые!!!
...Каирушка лучший пес на свете!
...Хороший результат, а главное опыт
..поздравляю, вы большие молодцы!!!)))
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