Фестиваль сноуборда и горных лыж для спортсменов с инвалидностью пройдет в Южно-Сахалинске

Специально для них будет выстроена трасса, идентичная слалому-гиганту, только в оптимальном варианте для такой группы

18 февраля в Южно-Сахалинске на горе Парковой состоится фестиваль для групп адаптивной физической культуры СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

По словам тренера Ольги Желтовой, в состязаниях примут участие от 35 до 40 ребят с ограничениями по здоровью. Специально для них будет выстроена трасса, идентичная слалому-гиганту, только в оптимальном варианте для такой группы занимающихся спортсменов.

Начало соревнований в 11:00.