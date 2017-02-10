Фестиваль сноуборда и горных лыж для спортсменов с инвалидностью пройдет в Южно-Сахалинске
Специально для них будет выстроена трасса, идентичная слалому-гиганту, только в оптимальном варианте для такой группы
18 февраля в Южно-Сахалинске на горе Парковой состоится фестиваль для групп адаптивной физической культуры СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
По словам тренера Ольги Желтовой, в состязаниях примут участие от 35 до 40 ребят с ограничениями по здоровью. Специально для них будет выстроена трасса, идентичная слалому-гиганту, только в оптимальном варианте для такой группы занимающихся спортсменов.
Начало соревнований в 11:00.
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