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Фестиваль сноуборда и горных лыж для спортсменов с инвалидностью пройдет в Южно-Сахалинске

Фестиваль сноуборда и горных лыж для спортсменов с инвалидностью пройдет в Южно-Сахалинске

Специально для них будет выстроена трасса, идентичная слалому-гиганту, только в оптимальном варианте для такой группы

18 февраля в Южно-Сахалинске на горе Парковой состоится фестиваль для групп адаптивной физической культуры СШОР по горнолыжному спорту и сноуборду, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

По словам тренера Ольги Желтовой, в состязаниях примут участие от 35 до 40 ребят с ограничениями по здоровью. Специально для них будет выстроена трасса, идентичная слалому-гиганту, только в оптимальном варианте для такой группы занимающихся спортсменов.

Начало соревнований в 11:00.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:06 0
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Комментарии
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 11:27
Почему с инвалидностью, а не с ограниченными возможностями?
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+1
КиР84
Написано сегодня, в 11:57
NIKizBYKW, правильно заметили.
Человек с ограниченными возможностями, это официальная формулировка.
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+1
Online
karina62 Online
Написано сегодня, в 14:49
молодцы!
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