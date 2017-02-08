Более 100 сахалинских каратистов отправятся на дальневосточные соревнования во Владивосток

Более 100 сахалинцев отправятся во Владивосток на чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по каратэ. Соревнования начнутся 17 февраля и продлятся два дня. Предполагается, что в крупнейших региональных стартах примут участие около 800 спортсменов из Приморского и Хабаровского, Камчатского краев, Сахалинской и Амурской областей, сообщает пресс-служба СДЮСШОР ВВЕ.

Также в эти дни состоится второй этап восьмой Спартакиады учащихся России. В этом турнире за медали и право выступать на всероссийском этапе поспорят спортсмены в возрасте от 16 до 17 лет. Сахалинскую сборную будут представлять 8 человек, в том числе три кандидата в мастера спорта Ким Ю Ми, Кучин Данил и Огуль Герман.

В минувшие выходные у островной сборной была возможность проверить свои силы на областных соревнованиях. Однако первые номера команды Южно-Сахалинска на татами выходили лишь в качестве судей. Ведущим спортсменам города дали возможность восстановить силы перед стартами.

«У ребят был плотный тренировочный график. Они имели возможность отточить свои навыки в поединках в рамках открытого первенства Холмска. За несколько дней до первенства мы снизили нагрузку, чтобы подойти к соревнованиям в оптимальной форме», - отметил директор СДЮСШОР ВВЕ Леонид Ким.

А Южно-Курильские тренеры отдыхать спортсменам не дали. Отказаться от лишней возможности проверить свои силы на татами для каратистов с Кунашира – большая роскошь. Виктория Мещанинцева к первенству Дальневосточного федерального округа готовится не первый месяц. Как правило, тренировки проходят в двухразовом режиме. На областном первенстве воспитанница курильской школы заняла первое место.

«Я очень рада этой победе. На соревнованиях мне пришлось встретиться с тремя соперницами. В финале я одержала уверенную победу со счетом 5:0. Но главное испытание у меня впереди. Хочу завоевать золотую медаль на первенства ДВФО», - отметила Виктория Мещанинцева.

Напомним, в прошлом году сборная Сахалинской области заняла первое место в общекомандном зачете первенства ДВФО, завоевав 16 золотых, 16 серебряных и 25 бронзовых медалей.