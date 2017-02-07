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Сахалинцы успешно выступили на первенстве ДФО по дзюдо

Сахалинцы успешно выступили на первенстве ДФО по дзюдо

Спортсмены завоевали путевки на первенство страны

В  Хабаровске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди спортсменов до 23 лет (1995 – 1999 г.р.), сообщают представители Сахалинской спортивной федерации самбо.

 В нем приняли участие спортсмены из Петропавловска-Камчатского, Приморского и Хабаровского края, Еврейской Автономной, Магаданской, Амурской и Сахалинской области. Республики Саха (Якутия). Островной регион представили пять дзюдоистов.

 В весовой Категории 60 кг уверенную победу одержал воспитанник СДЮШОР по греко-римской борьбе, Ким Руслан. Пройдя уверенно по турнирной сетке не оставив соперникам шанса, в финале за 2 минуты красивым «иппоном» был повержен его соперник из Амурской области Алексей Першин. Руслан завоевал право представлять Сахалин на первенстве России в Кемерово.  В 2016 году Руслан остановился в шаге от золотой награды став серебряным призером.

 Немного не хватило до финала его однофамильцу Ким Владу из Анивы в весовой категории 66 кг. Заняв третье место, проиграв за выход в финал, будущему победителю в этой весовой категории Денису Багиле из Приморского края. Зато в малом финале Влад уверенно обыграл Вильчинского Юрия из Хабаровского края. Также в этом весе выступал и  воспитанник ДЮСШ самбо и дзюдо Бак Ен Су, но он выбыл из борьбы за медали проиграв вторую встречу.

В весовой категории 73 кг в шаге от пьедестала остановился Данил Школьник (ДЮСШ самбо и дзюдо) в малом финале проиграв Евгению Литавину из республики САХА Якутия.

У юниорок первое место заняла Софья Мирошниченко ДЮСШ самбо и дзюдо. Она получила право выступать на первенстве России в Кемерово с 27-30 марта 2017г.

Кроме того, участницей соревнованиях стала и бывшая воспитанница Андрея Сероштанова Софья Адрова, которая учится в юридическом институте МВД и борется за Хабаровск. Софья в весе до 78 кг стала победительницей в своей категории.

Также хотелось бы отметить, что соревнования проходили в по новым тестовым правилам которые будут работать до августа 2017 года до Чемпионата Мира в Будапеште. Ранее был проведен судейский  семинар по нововведениям в правилах, проводил Владимир Востриков, председатель коллегии судей России, судья олимпийской категории, отсудивший два олимпийский цикла, а также две олимпиады а Лондоне и в Рио.    

 12 февраля прошел Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин, памяти Василия Ощепкова, одного из основоположников дзюдо в России.

- Руслан Ким, выступавший в категории до 60 кг стал одним из самых молодых участников, рассказывает руководитель федерации самбо Сусанна Адрова. -   Состав участников был очень сильный, 3 человека входят в состав сборной России.  Начав поединки со второго круга Руслан нанес поражение Инагулову Исмиддину. В поединке за выход в финал ему немного не хватило опыта, он проиграл в очень упорной борьбе мастеру спорта, серебряному призеру чемпионата России Бурнашеву Максиму из Красноярского края. В малом финале Руслан реабилитировался за проигрыш и иппоном выиграл у Аркадия Горбатенко и завоевал свою первую взрослую, бронзовую награду.

Хорошую борьбу показали Игорь Кардаш в весе 100 кг, который занял третье место и Мурад Буклов в весе 90 кг., который занял второе место. Все ребята получили денежные призы.

Еще хотелось бы сказать, что в качестве арбитра на турнире работал судья всероссийской категории  Кастильо Рихо Антонио. Его работа была высоко оценена специалистами и из 7 финалов  на татами в качестве арбитра он был поставлен  на пять.  

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:17 0
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Комментарии
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Написано сегодня, в 14:43
Какие умнички, молодцы!!! Всегда радуюсь за наших спортсменов!!! Респект!!!
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