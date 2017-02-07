Сахалинцы стали победителями первенства ДФО по дзюдо

Это дает право Софье Мирошниченко и Руслану Киму выступить на первенстве России в марте

В минувшие выходные в Хабаровске прошло первенство Дальневосточного федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. На татами вышли спортсмены 1995 – 1999 г.р. Островитяне на этих состязаниях стали обладателями трех медалей, сообщает пресс-центр СРОО «Федерация дзюдо и самбо».

В весовой категории до 70 кг первое место заняла Софья Мирошниченко. В финале воспитанница ГБУ «СШ самбо и дзюдо» одержала чистую победу (оценка «иппон») над Полиной Потапеня из Хабаровска.

- Это уже четвертая золотая медаль Софьи на первенствах округа за последние полтора года. В прошлом году она зимой и осенью выиграла первенство ДФО по дзюдо, а в декабре завоевала золотую медаль по самбо. И вот новый успех. Надеемся, что не последний, - сказал первый вице-президент СРОО «Федерация дзюдо и самбо» Валентин Кардаш.

Также золотую медаль завоевал и Руслан Ким (Южно-Сахалинск) . Борец из Южно-Сахалинска выступал в весе до 60 кг, где одержал три победы. А Владислав Ким из Анивы стал третьим призером в категории до 66 кг.

Неплохо проявили себя еще два островных дзюдоиста. Даниил Школьник занял пятое место в категории до 73 кг, а Бак Ен Су – седьмое в категории до 66 кг.

- Софья Мирошниченко и Руслан Ким получили право выступить на первенстве России среди юниоров и юниорок, которое пройдет в марте в городе Кемерово, - подвел итоги турнира Валентин Кардаш.

Добавим, что в Хабаровске островные специалисты стали участниками тренерско-судейс кого семинара, посвященного изменениям правил в дзюдо, вступившим в силу с 1 января 2017 года. Его провел председатель коллегии судей Федерации дзюдо России Владимир Востриков.

По итогам семинара «Теория и практика судейства соревнований по дзюдо» сертификаты об успешном окончании получили Александр, Анастасия, Валентин и Иван Кардаш, Евгений Шабашов, Виктор Кириков и Рамазан Саадуев, прошедшие затем практику на первенстве ДФО, а также Всероссийском турнире памяти Василия Ощепкова.