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Сахалинский тхэквондист занял третье место на международных соревнованиях в Турции

Сахалинский тхэквондист занял третье место на международных соревнованиях в Турции

Эта первая медаль в копилке взрослых спортсменов островной сборной

В Анталье близится к завершению престижный международный турнир по тхэквондо «Turkish open – 2017». Накануне в весовой категории до 63 кг выступали Чан Де Сир и Лим Де Сен из островной столицы, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Эта весовая категория оказалась самой многочисленной. В ней был заявлен 81 спортсмен, - рассказал старший тренер сборной команды Сахалинской области Денис Ким.

Лим Де Сен в первом бою одолел представителя Ирака. Основное время завершилось вничью (13:13). Судьи назначили дополнительное время до «золотого балла». Удачливее оказался сахалинец, который одержал победу и пробился во второй раунд. К сожалению, на следующей стадии соревнований Лим Де Сен проиграл киприоту со счетом 14:17 и выбыл из числа соискателей наград.

Чан Де Сир начал турнир с победы над тхэквондистом из Турции (20:18). Затем он одолел члена национальной сборной команды Болгарии (11:9). В третьем раунде островитянин был сильнее спортсмена из Турции (7:5). В четвертьфинале сахалинец нанес поражение представителю Челябинска (10:4). Однако в полуфинале Чан Де Сир проиграл хорвату и занял третье место.

- На сегодняшний день – это самый крупный успех сахалинских тхэквондистов на взрослом уровне. У нас были хорошие результаты на юниорских, студенческих и молодежных состязаниях. А вот именно на мужском турнире это - первая медаль, - пояснил Денис Ким. – Вдвойне приятно, что это был турнир категории G-2. Это очень престижный уровень. Выше него в рейтинговой классификации только Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:05 +1
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Комментарии
Nektos
Написано сегодня, в 15:22
Поздравляю!!! Молодец!!!
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