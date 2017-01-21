Более 30 участников примут участие в забегах «Снежный драйв Сахалина»

Чемпионат и первенство Сахалинской области по ездовому спорту «Снежный драйв Сахалина-2017» пройдет 19 февраля в селе Троицкое Анивского района. В соревнованиях примут участие 26 взрослых участников, 12 детей, а также более 50 собак разных пород из Южно-Сахалинска, Корсакова, Охи и села Взморье.

В рамках соревнований спортсмены и их четвероногие питомцы будут бороться за медали в пяти дисциплинах: Лыжи-спринт - 1 собака, мужчины от 18 лет, Лыжи-спринт - 1 собака, женщины от 18 лет, Лыжи-спринт - 1 собака, юниоры от 16 до 18 лет, Нарта-спринт - 2 собаки, мужчины и женщины от 14 лет, Нарта-спринт - 4 собаки, мужчины и женщины от 16 лет.

Кроме того, в программе соревнований пройдут детские старты. Юные участники от 6 до 11 лет будут управлять упряжкой с одной собакой. Спортсменам предстоит преодолеть 200 м, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.