новости
новости
Регистрация
Более 30 участников примут участие в забегах «Снежный драйв Сахалина»

Более 30 участников примут участие в забегах «Снежный драйв Сахалина»

Соревнования пройдут 19 февраля

Чемпионат и первенство Сахалинской области по ездовому спорту «Снежный драйв Сахалина-2017» пройдет 19 февраля в селе Троицкое Анивского района. В соревнованиях примут участие 26 взрослых участников, 12 детей, а также более 50 собак разных пород из Южно-Сахалинска, Корсакова, Охи и села Взморье. 

В рамках соревнований спортсмены и их четвероногие питомцы будут бороться за медали в пяти дисциплинах: Лыжи-спринт - 1 собака, мужчины от 18 лет, Лыжи-спринт - 1 собака, женщины от 18 лет, Лыжи-спринт - 1 собака, юниоры от 16 до 18 лет, Нарта-спринт - 2 собаки, мужчины и женщины от 14 лет, Нарта-спринт - 4 собаки, мужчины и женщины от 16 лет.

Кроме того, в программе соревнований пройдут детские старты. Юные участники от 6 до 11 лет будут управлять упряжкой с одной собакой. Спортсменам предстоит преодолеть 200 м, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:50 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьАнивский районТроицкое
Прочее
"Снежный драйв Сахалина"гонкизабегиездовой спортсобаки
Популярное на ASTV
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске
Снег и лед обрушились на покупателей с крыши торгового центра в Южно-Сахалинске
Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме
Житель Быкова убил свою жену, потому что та не убралась в доме
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
Экс-губернатора области Александра Хорошавина этапировали на Сахалин
На юге Сахалина автобус угодил в кювет
На юге Сахалина автобус угодил в кювет

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
День влюбленных отметили в Холмске
День влюбленных отметили в Холмске
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Полицейские прервали дальневосточное путешествие несовершеннолетней сахалинской матершинницы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru