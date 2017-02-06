Юные сахалинцы поборолись за «Хрустальный волан»

В воскресенье в Южно-Сахалинске в спортивном зале «Хоккайдо-центра » состоялись региональные соревнования по бадминтону «Хрустальный волан». В турнире приняли участие сильнейшие спортсмены из Корсакова, Соловьевки, Березняков, Горнозаводска и областного центра, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики островного региона.

Медали турнира разыграли спортсмены двух возрастных групп: до 17 лет (1999-2003 г.р.) и до 13 лет (2004-2006 г.р.). Соревнования проводились в смешанном парном разряде. В младшей возрастной группе медали высшей пробы завоевали Тимофей Кутепов и Алиса Артемьева из Горнозаводска. В очном споре за первое место они одолели своих одноклубников Алексея Шин и Софью Синкевич. Призову тройку замкнула пара - Сергей Ликунов - Виктория Ликунова (Соловьевка).

В категории спортсменов до 17 лет не было равных Ярославу Комлеву и Анастасии Ким из областного центра. Серебряные медали в копилку своих наград положили Данил Павлов и Соня Пак (Южно-Сахалинск). На третью ступень пьедестала почета поднялись спортсмены из Горнозаводска Алексей Иванов и Софья Сон.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, дипломами, а также ценными призами областного минспорта. Помимо этого Федерация бадминтона Сахалинской области презентовала всем командам ракетки, воланы, а также методическую литературу.