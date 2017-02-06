Юные хоккеисты Южно-Сахалинска поборются за Всероссийскую "Золотую шайбу"

Фотографии Андрея Хапочкина и Игоря Антипова

Победителем Сахалинского турнира "Золотая шайба" стал команда из областного центра - "Кристалл". Ребята будут представлять островной регион на Всероссийском финале соревнований.

Всего за победу в региональном этапе турнира соревновались двенадцать районных команд-чемпионов, более ста пятидесяти участников. Шесть дней не просто игр, а жарких хоккейных баталий запомнятся ребятам сломанными клюшками и охрипшими голосами болельщиков.

Напомним, что после пяти дней группового этапа из двенадцати команд в плей-офф соревнований, как и ожидалось, прошли фавориты – "Ногликские медведи", южносахалинский "Кристалл", макаровская "Виктория" и "Чеховские медведи" из Холмского района.

Мало кто мог вообразить, что в первом полуфинальном матче мальчишки из Чехова и Холмска будут два периода «гонять» непобедимых северян, и только в третьем периоде, сенсационно выигрывая 1:0, пропустят три разящих выпада нападающих соперников – Данилы Плахуты, Даниила Лампадова и Егора Кубяка – 1:3, "Ногликские медведи" в финале.

Еще более впечатляющим по накалу страстей выдался второй полуфинальный матч. Необычно было наблюдать, как макаровские мальчишки, больше времени проводящие на корте не тренируясь, а убирая снег и заливая лед, имели в этой игре столь значительное игровое преимущество, что, к удивлению всех болельщиков, временами просто запирали южносахалинцев в их защитной зоне.

По большому счету судьбу этой встречи решил тренерский план Дмитрия Евдокимова. Понимая, что трибуны будут гнать своих любимцев вперёд при любом счете, наставник "Кристалла" сделал ставку на надежную игру в обороне и быстрые контратаки своих нападающих. И ставка на быстрых и техничных "рыбачков" – один нападающий всё время караулит шайбу у красной линии - сработала. Вдвое перебросав своих соперников, обстучав практически все перекладины и штанги ворот южносахалинсцев, юные макаровчане раз за разом попадали на удочку «Кристалла» и шесть раз упустили нападающих "Кристалла" на рандеву со своим вратарем. Трижды голкипер "Виктории" Андрей Колоница спасал свою команду, но и трижды вынимая шайбу из своих ворот – 0:3, после второго периода.

В третьем периоде, уже в формате "открытого хоккея" команды обменялись двумя результативными атаками, причем Никита Савичев и Максим Ревуцкий стали первыми, кто "размочил" ворота "Кристалла" в этом турнире. Но, этого не хватило – 5:2, "Кристалл" в финале соревнований.

"Золотой матч", без сомнения, можно назвать гроссмейстерским : и ногликцы и южносахалинцы осторожно начали игру, делая ставку на надежную оборону и ожидая ошибок у соперников.

Героем матча стал Артем Поляков. Лидер атак "Кристалла" ровно на десятой минуте открыл счет и, по сути, открыл для своей команды второе дыхание. Маленькие и юркие игроки из областного центра все чаще и чаще брали игру на себя и, несмотря на ответную шайбу "медведей", практически полностью доминировали во втором и третьем периодах. Смело шёл в силовую борьбу с большими соперниками маленький Федор Кормачев; настоящее шоу, обыгрывая на "носовом платке" сразу по несколько соперников, демонстрировал Ярослав Касьянов; в воротах творил чудеса Алексей Носков, а Данил Лотин и Артём Поляков точными бросками в третьем периоде трансформировали отличную командную игру своей команды в заветную путевку на Всероссийский финал "Золотой шайбы" – 3:1, красивая победа ""Кристалла".

В матче за бронзовые награды "Чеховские Медведи" и макаровская "Виктория" также подарили болельщикам настоящий хоккейный праздник.

Из-за теплой погоды в пятницу на хоккейной коробке в Макарове растаял лед и полуфиналы перенесли на субботу. Благодаря просто невероятной отдаче и усилиям местной администрации, детских тренеров и болельщиков Макарова, в субботу лёд был восстановлен и турнир получил продолжение. Но, макаровчанам пришлось играть две игры подряд – сначала в полуфинале, а уже через 20 минут начать матч за бронзовые награды. И воспитанники Дмитрия Чекина совершили почти невозможное: на фоне невероятной усталости, уступая "чехам" 1:2, хозяева площадки сумели не только уйти от поражения, а победить. Два фантастических по точности броска Максима Ревуцкого подняли "Викторию" на третью ступень пьедестала почета - 3:2, бронза у макаровской «Виктории».

К чести мальчишек из Холмского района их выступление на этом турнире все без исключения болельщики назвали одним их самых ярких и сенсационным. Блестящая игра в воротах Ускена Атантаева дала оргкомитету турнира "Спорт против подворотни" полное право назвать его лучшим вратарем соревнований, а две шайбы, заброшенные Максимом Афанасьевым (с выхода один-на-один и кистевым броском под самую перекладину) и Глебом Бондаренко (невероятным для подростка точным и сильным броском от синей линии в самую "паутину") в ворота макаровчан, можно смело назвать одними из самых красивых голов нынешнего детского хоккейного сезона.

В матчах за пятое место невельский "Океан" победил поронайский "Атлант" (3:0); в игре за седьмое место "Анива" удержала победный счет (3:2) в споре со смирныховским «Олимпом»; в игре за девятую позицию южнокурильские "Белые медведи" переиграли сверстников из Долинска (4:2). Охинский "Север" стал одиннадцатым, тымовская "Анга" – двенадцатая.

На церемонии закрытия этих соревнований все без исключения команды получили подарки и призы из рук заместителя министра спорта Егора Умнова, главы Макаровского района Андрея Красковского, депутата областной думы Натальи Захарчук и посла ГТО в Сахалинской области Игоря Антипова.

Лучшими игроками турнира признаны:

Лучший вратарь – Ускен Атантаев ("Чеховские медведи"),

Лучший защитник - Ярослав Касьянов ("Кристалл"),

Лучший нападающий – Максим Ревуцкий ("Виктория"),

Лучший бомбардир – Данила Плахута ("Ногликские медведи"),

Лучший игрок – Артем Поляков ("Кристалл").

Эстафету старших ребят уже через неделю продолжат хоккейные дружины средней возрастной группы 2004-2005 года рождения. Эти соревнования, в которых примут участие семь команд, пройдут с 20 по 25 февраля в Поронайске. В начале марта нынешнего года в борьбу за «Золотую шайбу» вступят самые маленькие игроки 2006-2008 года рождения, эти соревнования пройдут на льду «Холмск Арена» с 6 по 11 февраля, сообщает пресс-служба островной федерации хоккея.