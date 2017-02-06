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Сборную области по хоккею с мячом сформируют на Сахалине

Сборную области по хоккею с мячом сформируют на Сахалине

В островном регионе отметили День зимних видов спорта

Целый ряд мероприятий подготовили для жителей Сахалинской области, чтобы отметить недавно включенный в российский календарь праздник. Он приурочен к третьей годовщине со дня открытия ХХII Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи.

Как сообщает пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области, одним из главных событий дня в Южно-Сахалинске должно было стать торжественное открытие реконструированного трамплина «К-70». Планировалось, что первыми его опробуют воспитанники спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта. Однако природа внесла коррективы в планы организаторов. Сильный ветер сделал погоду «нелетной» и выступления летающих лыжников пришлось отложить.

В День зимних видов спорта игроки профессионального спортивного клуба «Сахалин» и детской дворовой команды «Южный-41» провели на стадионе «Медик» товарищеский матч по хоккею с мячом. Чтобы уравнять силы, дворовую команду пополнили взрослыми игроками. Среди них были, в частности, губернатор Олег Кожемяко и министр спорта и молодежной политики Антон Зайцев.

Игра проходила напряженно. На первых же минутах матча «Сахалин» вырвался вперед, забив три мяча. Но команда «Южный-41» смогла переломить ход матча и вскоре сравняла счет. Концовка игры выдалась напряженной, команды обменялись несколькими голами. В команде «Южный-41» особенно отличился Антон Зайцев, забивший два мяча.

Счет оказался равным: пять – пять.

- Играл в хоккей с мячом впервые, понравилось, - поделился впечатлениями Роман Александров, участник команды «Южный-41». – Конечно, разница с хоккеем с шайбой очень заметная. Площадка большая, а клюшка маленькая, непривычная. Но все равно интересно.

- Необычный опыт, - поддержал своего соратника по команде Эдуард Киселев. – Особенно было интересно бороться против профессионалов, ведь специфических навыков нет ни у нас, ни у них.  

- На Дальнем Востоке хоккей с мячом очень популярен, особенно в Хабаровске, - сказал Олег Кожемяко. – Игра показала, что интерес к этому виду спорта есть и в нашем регионе. Для его развития, как и для хоккея с шайбой, в следующем году мы поможем муниципалитетам приобрести ледозаливочные машины, чтобы обеспечить хорошее качество льда на катках. Надо будет смонтировать на площадках освещение, обустроить места для обогрева. В результате наши земляки получат возможность играть, формировать сборную региона, чтобы она могла защищать спортивную честь Сахалина и Курильских островов. 

Также в программе праздника в областном центре - финальные состязания Кубка России по сноуборду в дисциплинах «биг-эйр» и «слоуп стайл» на горе Парковой и ледовая дискотека во дворце спорта «Кристалл». Массовые спортивные мероприятия в этот день были организованы и в муниципальных образованиях области. 

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День зимних видов спорта
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:27 +1
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Комментарии
Максим Смирнов
Написано сегодня, в 09:47
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Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 10:50
Зацепилин с Берниковым смотрю помогали командам.))))
А Николаич решил стать Харламовым?)))) "Губер N17"
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